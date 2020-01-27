Kobe罹難「鞋頭秒炒鞋」　聯名款翻6倍賣：到底死沒？

▲Kobe才剛過世，立刻有鞋頭趁機炒鞋。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

NBA傳奇球布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間27日凌晨3點多墜機身亡，該架直升機上包含Kobe、Kobe女兒及駕駛在內，共9人不幸罹難，引起社會震驚。沒想到不幸的消息才剛傳出，就有大陸鞋頭「藉機發財」，一口氣將Kobe的聯名款球鞋炒上6倍的價格，引起大陸網友怒罵。

Kobe罹難的消息傳出，震驚了全世界的球迷，讓許多人紛紛開始在網路上確認消息的可信度。隨著時間經過Kobe的罹難也被證實，直升機墜毀的影片也隨之曝光。

當球迷、明星正在哀悼Kobe的罹難時，卻有鞋頭趁機「發財」，將平常屯下的Kobe聯名款球鞋高價賣出，最高甚至翻了將近6倍。大陸網購平台的資料顯示，一雙42.5碼的Kobe聯名款球鞋被瘋狂炒作，價格短短5分鐘內從人民幣2999元（約新台幣13000元）翻到人民幣12009元（約新台幣52000元），翻漲了超過4倍，同款的41碼球鞋更是賣到人民幣18999元（約新台幣82000元）的高價，倍率相當誇張。

▼Kobe才剛過世，立刻有鞋頭趁機炒鞋。（圖／翻攝微博）



這種無良的炒作也引起大陸網友怒罵，許多網友紛紛在微博開嗆，「大家都不要買！讓這幫販子砸手裡」、「病毒來了炒口罩，科比走了炒鞋子，他媽掛了是不是要炒棺材」、「這些人和賣口罩掙國難錢的人一樣！必死」、「一邊在朋友圈假惺惺地發嗚嗚嗚，一邊恰人血饅頭」、「一邊有人造假口罩發國難財，一邊有人趁著噩耗炒鞋，人性真的是很複雜的玩意。」

對於炒鞋的情況，某家大陸網購App也祭出政策，將與Kobe相關的商品全數下架，同時對囤貨的賣家給予封禁帳號的處分。

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▼鞋頭下單後，不斷確認消息是否屬實，甚至還問「詹姆斯多久出事故」，相當沒良心。（圖／翻攝微博，點圖可放大）

