連勝文7年狂瘦近30公斤　笑稱「現在身高體重真的跟林書豪差不多了！」

▲連勝文、陳炳甫做重訓。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨中央委員連勝文與台北市議員陳炳甫，過年前一同到健身房做重訓，曾被譏諷是「神豬」的連勝文，近幾年明顯瘦很多，談起幾年前網路上流傳他與林書豪「身高、體重一樣，體型卻大不同」的梗圖，連勝文反而覺得很自豪，「我那麼胖，大家還覺得我跟林書豪一樣重」，事實上，他當時應該比林書豪重至少20公斤，這幾年瘦身有成，將近7年的時間減下了27公斤，還笑稱自己現在真的跟林書豪差不多了！

連勝文分享，他運動的方法很多，不會固定只做一種，包括散步、游泳、健身房、跳舞等，偶爾也陪小孩打籃球，一般希望一週運動三到四次，過去兩週忙選舉，幾乎沒辦法運動，但光是走路每天走一兩萬步。

連勝文說，運動的目的主要是希望讓身體更健康，前陣子健康狀況比較複雜，體會到維持身體健康不是只有自己的問題，也是對家人的責任，「我們年紀不算輕，不運動的話也對不起關心我們的人，所以逼著自己要動。」

連勝文說，他從2012年開始決心減重，將近7年的時間減下了27公斤，他強調，突然暴肥、暴瘦對身體都不好，因此自己是慢慢地控制體重。

先前網路流傳一張梗圖，譏諷連勝文和林書豪身高都是192公分，體重也都是92公斤，但體態卻大不相同。連勝文笑說，自己也看過這張梗圖，但他反而覺得自豪，「我那麼胖，大家還覺得我跟林書豪一樣重，所以我很高興，要往好的想！反而林書豪看到會比較難過吧！」此外，自己其實比林書豪高了一點，至於體重恐怕比他重至少20公斤，笑說梗圖其實不太正確，目前他身高194公分，體重90公斤上下，笑稱自己現在真的跟林書豪差不多了。

▲2012年網路流傳梗圖，指連勝文跟林書豪一樣高、一樣重，體型卻差很多。 （圖／翻攝自網路）

談到春節對於國民黨的新希望，連勝文表示，他期許國民黨能從敗選恢復過來，雖然遭逢挫折，但不構成我們懷憂喪志的條件，因此也趁過年的時候沈澱心情，再想想要怎麼樣讓黨重新出發。