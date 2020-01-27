春節也要注意資安！資安廠揭TikTok眾多漏洞

▲抖音被揭露有多項資安漏洞。（圖／翻攝自抖音TikTok推特）

記者邱倢芯／台北報導

許多人在逢年過節時，一定會下載美圖軟體來美化自己的照片，不過隨著時代進步，也有許多人會使用像是TikTok（抖音）這樣的短影音App來紀錄生活；資安廠Check Point旗下的威脅情報部門Check Point Research就揭露了高人氣短影音平台TikTok的多項資安漏洞，包含允許攻擊者操縱使用者帳戶內容，甚至竊取保存在其中的個人機密資訊。

TikTok使用者以青少年和兒童為主，他們用來分享、儲存自己及親友的私人影片，有時也涵蓋非常敏感內容。Check Point Research發現，攻擊者可以向使用者發送一則包含惡意連結的偽造訊息。一旦使用者點擊這條惡意連結，攻擊者便能控制其TikTok帳戶並進行各種惡意操作，如刪除影片、上傳未經授權的影片以及將私人或「隱藏」影片公開等。

除此之外，TikTok 的子網域https://ads.tiktok.com很容易受到跨站指令碼（XSS）攻擊，這類攻擊是透過將惡意網頁程式碼（Malicious Script）植入原本安全可信的網站中進行的。Check Point研究人員利用這一漏洞即搜尋到使用者帳戶中的個人資訊，包括個人電子信箱和生日。

Check Point Research向TikTok開發人員揭露了這次發現的漏洞，TikTok也已發布了修補程式，確保其使用者可以繼續安全地使用TikTok。

Check Point產品漏洞研究主管Oded Vanunu表示，資料無處不在，但外洩事件卻頻繁發生，最新研究指出，一些最受歡迎的應用程式也在劫難逃。社群媒體應用程式極易遭到漏洞攻擊，因其擁有大量的私人資料及大面積的攻擊範圍。攻擊者正在花高成本、下大功夫向這些使用者量龐大的應用程式發起攻擊，但大多數使用者仍認為自己使用的應用程式非常安全。

據了解，TikTok覆蓋全球150多個國家和地區，提供75種語言，使用者數量超過10億，是下載次數最多的應用程式之一。截至2019年10月，TikTok為美國應用程式下載量排行榜榜首，是第一個創造此記錄的中國應用程式。