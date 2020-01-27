部落客分手後「發文1年」抹黑前男友傳染性病　判賠460萬

▲女子透過IG與其他網站傷害前男友的名譽。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

加拿大網紅哈克羅（Noelle Halcrow）2015年開始與一名男子交往，兩人分手後，她竟透過網路詆毀對方，除了聲稱男方是眾所皆知的劈腿男，還把性病傳染給他人。卑詩省最高法院1月公開相關文件指出，哈克羅誹謗盧克（Brandon Rook），必須賠償20萬加幣（約台幣460萬元）。

哈克羅來自溫哥華，2015年與從事商業顧問的盧克交往，兩人2016年分手，她便開始在網路散播對男方造成負面影響的消息，整個詆毀時間長達1年，其中一條IG貼文寫道盧克是傳染性病給他人的騙子，還稱前男友生意失敗、酗酒。法庭文件指出，約100條批評男方的訊息除了張貼於不同的IG的帳戶，還可見於其他網站。

最高法院法官邁爾斯（Elliott Myers）裁定，哈克羅出於惡意發布這些詆毀的貼文，「法院認知到網路可被用為傷害名譽的極有效工具，這就是其中一個例子。」據了解，女方在IG擁有1.7萬名追蹤數，自稱是時尚部落客，她雖然聲稱沒有詆毀前男友，那些貼文是朋友與其他人寫的，然而法庭文件可見，貼文的IP源頭都指向是她所為。

律師貝納姆（Bryan Baynham）表示，哈克羅在網路上具有影響力，所以罰金比一般人更高，「這就像向全世界發布一份誹謗性的聲明。」而在網路攻擊前男友的後果，哈克羅除了要賠償20萬加幣，還要支付另外4萬元負擔男方的諮詢費。