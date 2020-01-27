友勸「長夾才招財」每年生日堅持送！他習慣用短夾苦惱：有差嗎...掀熱議

▲使用長夾可以把鈔票攤平。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

說到錢包，有一派說法是「長夾的招財效果更勝短夾」，原因是使用短夾時，鈔票通常會對折，財運也可能因此減半。一名網友就表示自己習慣拿短夾，但好友有此迷信，每年生日禮物都送他長夾，讓他好奇詢問鄉民「真的有差嗎？」

「難道長夾真的可以比較招財嗎？無法理解這種概念。」一名網友在PTT女板發文，他表示自己平時習慣帶小包包，由於長夾塞不進去，所以他一般都是使用短夾。

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不過原PO每次和某位閨密吃飯，對方看到他的錢包都會碎念「長夾較容易招財」，每年生日禮物也都是送他不同專櫃品牌的長夾。如此堅持了幾次，也讓原PO不禁問是否真的有效。

▲短夾體積小、好攜帶。（圖／本報資料照）

對此，網友們幾乎都認為招不招財是其次，用得順手比較重要。有長夾派網友表示，把鈔票攤平後，拿取的確方便許多，「喜歡長夾，鈔票可以攤平很爽」、「我也是很信邪所以改用長夾，但沒看出什麼區別XD」、「長夾一拉開一目了然的感覺很棒」、「以前用短夾放口袋常掉，用長夾強迫自己把錢包收到包包裡」。

支持短夾的網友們則主張，現今行動支付發達，出門通常帶手機就夠，不太需要用到大錢包了，「長夾很重又佔體積」、「短夾派，現在手機也可以刷卡了」、「短夾+1，有錢就是有錢，跟錢包無關」。

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