回娘家一趟...外婆「塞爆機車才罷休」！　用心配料羨煞眾人：缺孫女嗎

▲阿嬤滿滿的愛 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友發文，表示自己每回一趟外婆家，阿嬤總是會把冰箱存好的食材和水果通通搬到她車上，給她帶回家吃。即使再累再辛苦，照顧愛孫的心永遠不減，讓網友們超感動，紛紛表示「有阿嬤的孩子真幸福」、「還缺孫女嗎」。

「我想這是她表達對孩子們的愛，我們真的很幸福。」一名女網友日前在臉書「爆廢公社」發文，她表示每次回82歲的外婆家，離開時阿嬤總是把整台機車塞滿食物才肯放人離開，「若是開車，連米都會一起扛。」

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她表示，外婆的冰箱總是放著對孩子們的愛，哪個孫子愛吃什麼都牢記在心，而且還會幫忙配好食材，例如鹹湯圓要配茼蒿、豆輪要配豬肉一起滷等等。

只見原PO這次回一趟娘家，就扛回了高麗菜、花椰菜、九層塔、蘋果、湯圓和豬肉等等，大概有一個星期不用再買菜了。原PO笑說，先生第一次和她回外婆家時還被誇張的景象嚇到，好奇問「阿嬤是在市場賣菜嗎？」雖然阿嬤年事已高，大家都勸她不要這麼累，但她依然堅持用她的方式表達愛。

▲在阿嬤眼中，孫女永遠是孩子 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們羨慕紛紛表示，「有阿嬤的孩子真幸福」、「阿嬤最好了」、「我阿嬤知道我喜歡吃青江菜和小白菜，還自己種一遍，拔好洗好才給我」、「我阿嬤家兩台冰箱也是超滿」、「我也是這樣過來的，即便壞了也是帶回家處理」、「阿嬤還有缺孫女嗎」。

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