台灣新增「第4例確診」武漢肺炎！北部50多歲女性下機隨即送醫

▲中央流行疫情指揮中心晚間公布國內確認第四例。（圖／記者劉亮亨攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣確認第四例武漢肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（26）日晚間緊急召開記者會宣布，個案為北部50多歲女性，1月中旬出差至武漢，後來直接從武漢飛歐洲旅遊，途中出現咳嗽等症狀，25日獨自搭機，並從廣州轉機返台，全程配戴口罩，且於入境時主動告知機場檢疫人員，直接送醫院負壓隔離病房，今日確診。

國內先前確認的三例武漢肺炎個案分別是50多歲女性台商（1/21）、50多歲大陸籍女性觀光客（1/24）、50多歲男性武漢台商（1/24），其中男性台商個案曾經去「金巴黎」舞廳（店面招牌為金芭黎）活動，一名舞小姐隨後也出現了不適的症狀，所幸26日公布初驗為陰性，警報暫時緩解，沒想到晚間中央流行疫情指揮中心再次召開記者會，公布確認第四例個案。

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中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，個案為北部50多歲本國籍女性，1月13日至15日曾有中國大陸武漢旅遊史，未前往華南海鮮市場，1月16日至25日至歐洲旅遊，個案於1月22日起有咳嗽症狀，25日咳嗽症狀加劇，同日獨自一人返台。

莊人祥說明，個案赴歐洲跟中國旅行團，原訂搭飛機返回武漢，但武漢已經封城，故改機票至廣州轉機，值得注意的是，個案機上全程佩戴口罩及填寫「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，並於入境時主動告知機場檢疫人員，隨即後送至醫院負壓隔離病房治療。

▲中央流行疫情指揮中心晚間緊急召開記者會，宣布國內出現第四例武漢肺炎確定病例 。（圖／記者劉亮亨攝）

疾管署防疫醫師鄒宗配表示，個案症狀僅有咳嗽，並未發燒，經檢查也僅有輕微肺炎，目前健康狀況穩定。莊人祥表示，個案於機上曾經調位，到前後排沒人的位置，衛生單位持續追蹤個案返台班機相關接觸者健康情形，初步確認機上有13名機組員。

中央流行疫情指揮中心26日上午由衛福部長陳時中宣布，只要從大陸湖北返國者，就需做居家隔離，從大陸湖北以外的地方返國，則須接受居家訪視，並且訂定陸籍人士來台限制。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾近期前往中國大陸時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。