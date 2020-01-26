快訊／國內證實第4例武漢肺炎　北部台女遊歐亞「行程細節曝光」

記者柯沛辰／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日晚間19點40分在緊急記者會證實，國內新增1例境外移入的武漢肺炎案例。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，個案是北部50多歲女性，13日至15日曾到大陸武漢旅遊，但並未前往華南海鮮市場，之後16日至25日到歐洲旅遊，22日出現咳嗽症狀，25日症狀加劇，一路都是跟團，但團員未入境台灣，還在境外。

莊人祥指出，個案25日獨自一人從廣州搭機返台，機上全程配戴口罩，入境時也主動告知機場檢疫人員，因此被後送至醫院負壓隔離病房治療，26日確診罹患武漢肺炎，目前病情穩定，持續隔離觀察中。

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莊人祥補充，個案在機上主動調了比較空的位子，所以附近沒什麼人，但詳細還是要調艙單才能確認，通常是座位前後兩排，後續也會確認機組員名單，目前還在作業當中，將追蹤接觸人員。

疾管署醫師鄒宗珮表示，個案生命徵象穩定，X光片看起來只有輕微肺炎，體溫也沒有超過38度，因此持續住院隔離觀察。

至於國內先前確認的3例武漢肺炎個案，分別是50多歲女性台商（1/21）、50多歲大陸籍女性觀光客（1/24）、50多歲男性武漢台商（1/24）。

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▲疾管署記者會 。（圖／記者劉亮亨攝）