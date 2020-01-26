台中男武漢返台趴趴走　衛生單位到宅宣讀「居家檢疫通知書」不准外出

▲台中趴趴走男必須居家檢疫隔離。（圖／翻攝自疾病管制署-1922防疫達人）

記者洪巧藍／台北報導

台中一名疑似從武漢回來的男子除了跟家人團圓吃飯之外，還在各區到處遊玩，引發外界緊張。中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，已請地方政府衛生局前往該男性家中，並已宣讀居家檢疫通知書內容及完成簽收後，即刻對該男性實施居家檢疫隔離措施。

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▲台中男「武漢返台」到處跑惹議。（圖／翻攝臉書）

中央流行疫情指揮中心日已經宣布，所有自湖北省返台者都必須居家檢疫14天，不得外出。而針對台中該名個案，監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，今已經派衛生局人員至他家宣讀「居家檢疫通知書」，也請個案簽收，該個案即刻實施居家檢疫措施，未來如果違反規定逕行外出，搭乘大眾運輸工具，依據傳染病防治法處分1~15萬；違反居家隔離規定，將進行強制隔離；一旦失去聯繫會公布姓名，請民眾不要以身試法。

指揮中心再次提醒，民眾應養成量體溫、肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量少至人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請在家休息，不要到公共場所，若有必要外出時，請務必戴口罩，並妥善處理口鼻分泌物。對部分政治人士對口罩使用之意見，指揮中心指出，目前國內並無新型冠狀病毒肺炎本土社區病例，因此指揮中心及專家尚未建議民眾一律戴口罩，除醫療院所外，尚未到列為公共場所或民眾例行防護管制措施之疫情等級。