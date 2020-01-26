81套救命「葉克膜」速抵上海！曾成功救治1肺炎重症患者

▲新型冠狀病毒致肺功能受損，中南醫院用葉克膜成功救回病患。（圖／翻攝澎湃新聞）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）在大陸疫情不斷擴散，「呼吸體外循環系統套件」（ECMO，葉克膜）是能夠治療患者的方法。一批從德國進口的葉克膜已經抵達上海，總共有81套，目前正在想辦法將貨物運送到武漢市金銀潭醫院。

根據《東方網》報導，武漢大學中南醫院22日用葉克膜技術（ECMO），成功救治了一名新型冠狀病毒的重症患者，是全湖北省首例。進口企業邁柯唯（上海）醫療設備有限公司表示，這一批貨物很早之前已經向德國訂購，德國得知目前大陸的疫情之後，決定優先向大陸配送。這批貨物以DHL快件形式，只花了2天的時間就抵達上海口岸，內容包括離心泵泵頭、氧合器和管路等，配套使用於ECMO系統。

▲武漢醫護人員「全副武裝」為患者治療。（圖／武漢中心醫院）

呼吸體外循環系統（ECMO）又稱人工心肺，台灣多半稱為「葉克膜」，能替代呼吸功能，是急救措施中為了進一步治療，或是為器官功能恢復爭取時間而使用的治療手段，用在治療常規機械通器反應不好、但仍然是可逆性的嚴重心肺功能衰竭，也是新型冠狀病毒肺炎患者生命的最後一道防線。

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