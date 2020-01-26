確診武漢肺炎台商高雄趴趴造　高捷啟動防疫措施喊話：每天都有良好清潔

記者吳奕靖／高雄報導

一名在大陸工作台商在春節前夕返回高雄，不過確診武漢肺炎的他隱匿疫情，還在高雄市到處趴趴走，甚至在21日晚間6點多從武漢搭機到高雄小港機場，入境後搭高雄捷運到「巨蛋站」，22日曾外出買早餐，下午先到高雄某醫院皮膚科就診，下午4點到6點到金芭黎舞廳玩。期間初估至少接觸5位家人、6名醫護人員。

▲高捷啟動防疫機制，提供乾洗手以及站內廣播 。（圖／高捷公司提供）

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對於這名確診台商搭乘捷運部分，目前高捷公司作出因應措施說明，完整如下：

針對武漢肺炎防疫工作，高捷公司因應措施說明如下：

1. 已依疾管局及高雄市政府衛生局來函指示，於車站跑馬燈（PIDS)及廣播，向旅客宣導，出入公共場所、醫院宜戴口罩，勤洗手，勿接觸野生動物，如有發燒不適應盡速就醫，做好個人衛生防護。

2.高捷公司會密切注意疫情發展，並與衛生局等防疫主管機關保持聯繫，如有特殊狀況或配合事項，會立即反應通報。

3.高捷同仁於服務旅客同時，亦會注意相關衛生防護，在不影響服務品質下，適時配戴口罩及保持適當距離，避免飛沫傳染；如有發燒等症狀，除即刻就醫外，亦通報主管機關備案。

4.加強車站、列車消毒清潔，並增加旅客常碰觸機器設備如售票機、電梯扶手等擦拭頻率。

5.後續視疫情發展，視需要提供旅客必要的消毒防護設施（如稀釋酒精乾洗手等）。

高雄捷運之車站、列車，每日均有良好之例行清潔，在配合疾管局及高雄市政府衛生局之預防性防疫措施後，仍為旅客交通旅遊運輸之最佳選擇，歡迎大家多加利用。

▲高捷啟動防疫機制，提供乾洗手以及站內廣播 。（圖／高捷公司提供）

▲高捷啟動防疫機制，提供乾洗手以及站內廣播 。（圖／高捷公司提供）