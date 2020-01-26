廣東汕頭市27日起封城　「人車船禁入」交通工具全停擺...下午大轉彎

記者劉亭／綜合報導

【03：04更新】

汕頭市肺炎疫情指揮部26日下午1時公布，政策大轉彎不封城了，但從26日14時起，汕頭全市營運的客車、公車、計程車、輪渡進行消毒，消毒工作完成後繼續正常運營，並會將加強對流動人員的疫情監測和防控，但不會限制車輛、船隻、人員、物資的進出。

因應武漢肺炎疫情，廣東已啟動公共衛生事件一級響應，廣東汕頭市肺炎疫情防控指揮部今（26）日公佈，汕頭從27日0時起「封城」，禁止車輛、船隻、人員進入汕頭市。

為了做好疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，抑制疫情蔓延，確保人民群眾生命安全和身體健康，汕頭市發佈《汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部關於實施交通管制的通告》。

▲因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

通告內容細項：

一、自1月26日14時起，汕頭全市營運客車、城市公交、計程車（巡遊、網約）、順風車、輪渡暫停營運。

二、自1月27日0時起，禁止車輛、船隻、人員進入汕頭市，經允許的應急、特種和物資保障需要的除外。途經汕頭市轄區的高速公路主線可正常通行。

三、自1月27日0時起，汕頭市域各區縣間通道關閉（金平龍湖之間除外）。期間，應急、特種和經允許的可以通行。

四、自1月27日0時起，對從汕頭火車站、潮陽火車站進入汕頭的人員嚴格排查、甄別、勸返。 恢復時間另行通告。懇請廣大市民、旅客理解支持！

截至25 日，廣東省累計確診98例病例，其中男性58例，女性40例，年齡介於10-82歲之間，無醫務人員感染。其中廣州14例、深圳27例、珠海10例、汕頭2例、佛山10例、韶關3例、惠州8例、東莞2例、中山2例、陽江6例、湛江4例、肇慶4例、清遠3例、揭陽3例；重症病例中，廣州5例、深圳9例、韶關1例、陽江1例、湛江1例、肇慶1例；危重病例中，深圳3例、珠海2例。

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