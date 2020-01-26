政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

記者袁茵／綜合報導

2020總統、立委大選於11日落幕，其中台北市第三選區擁有2位顏值極高的候選人，分別是立委蔣萬安和吳怡農，雙方各自有自己的死忠狂粉，使該區被外界稱為「雙帥對決」。「雙帥對決」最終由蔣萬安取得勝利，但為了安撫廣大「農婦」，《ETtoday新聞雲》翻出吳怡農過去獻唱的影片進行回顧。

吳怡農2019年9月13日晚間受邀參加北市中山區中吉里連續13年舉辦的中秋節封街烤肉活動，該活動每年吸引上千位里民報名參加，現場除了滿滿的食材、烤肉用具之外，還安排表演以及摸彩活動，就是希望能與里民拉近距離、同慶中秋。





▲吳怡農參加中山區中吉里封街烤肉，上台飆歌。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

吳怡農大約在晚間8時上台，高唱《月亮代表我的心》，台下里民掌聲不斷，氣氛十分和樂。而吳怡農接受訪問時也提到，他在廁所裡面有偷偷練習唱歌，至於次數方面，「我今天上了三次廁所！」

隨後，吳怡農也在臉書上表示，這幾天跑了許多地方的中秋晚會活動，大家看到他都好熱情，還不停餵他吃東西，真的非常謝謝大家！未來一定會繼續努力勤跑每個地方，爭取更多鄉親的支持。

對此，底下網友們除了祝福中秋節快樂、各種「吳太太報到」之外，還留言提到，「想聽農農的歌聲」、「好羨慕」、「農農/」、「想聽我農唱歌的聲音 ＜3」、「有沒有人現場喊老公的??」、「唱什麼歌啦！！脱衣服啊！」也有人建議，未來應該要開直播，滿足網路上的「吳太太們」。