影／200小姐擠一室！金巴黎舞小姐「喉痛呼吸不順」...舞廳恐成防疫漏洞

圖文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心昨（24）日公布第2例武漢肺炎確診個案，為1名年約50歲男性台商，但這名台商回到高雄後，還不戴口罩到處走，甚至前往高雄市的金巴黎舞廳（商業登記為金巴黎，招牌是金芭黎）狂歡。據了解，該間舞廳內小姐相當多，甚至同時間在舞廳休息間內的小姐數高達200多人，若其中有人「中鏢」，擴散速度恐怕不堪設想。

▲1名確診武漢肺炎的男性台商確診後還到高雄金巴黎舞廳狂歡。（圖／翻攝GoogleMap）

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高雄市衛生單位疫調發現，該名台商入境時，就有發燒等症狀，在1月21日入境時，他因服用退燒藥未被機場發燒篩檢站攔檢，也未主動向檢疫人員告知有症狀已及武漢旅遊史，就搭乘捷運回家，甚至在22日下午前往金巴黎舞廳。事後一名舞小姐（女服務員）出現喉嚨痛、呼吸不順等症狀，才將整個造成防疫漏洞的案件揭穿。

本刊調查，金巴黎小姐相當多，同時間在舞廳休息間內的小姐數高達200多人，若其中有人遭傳染，擴散速度恐怕不堪設想。

高雄衛生局認為，這起個案行為恐造成防疫漏洞，將依違反《傳染病防治法》，重罰這名沒公德心的台商30萬元罰鍰。

衛生局呼籲，民眾自大陸地區返國，應配合相關檢疫措施，如有症狀主動通報機場檢疫人員。返國14日內務必落實自主健康管理，勿出入人潮擁擠場所，也勿搭乘大眾運輸交通工具。

期間如有出現發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250。

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