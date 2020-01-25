防疫無假期　台南各大醫院防疫整備無虞請民眾勿恐慌

▲台南市政府衛生局視導台南市13家急救責任醫院，防疫整備無虞請民眾勿恐慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國武漢肺炎疫情持續擴大，台灣24日再確診2病例，目前3例患者皆妥適隔離治療中，衛生福利部宣布指揮中心防疫等級由原本的三級提升為二級，台南市政府衛生局視導台南市13家急救責任醫院，防疫整備無虞請民眾勿恐慌。

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衛生局指出，為因應武漢肺炎疫情，台南市政府衛生局視導台南市成大醫院、永康奇美醫院、衛福部台南醫院、衛福部台南醫院新化分院、衛福部新營醫院、奇美醫院柳營醫院、奇美醫院佳里醫院、市立安南醫院、台灣基督長老教會麻豆新樓醫院、台灣基督長老教會台南新樓醫院、郭綜合醫院、台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院等13家急救責任醫院啟動整備應變機制，依循標準防護措施採行適當的防護作為，並盤點個人防護裝備庫存量，以確保各醫療院所於疫情期間防護裝備需求供應無虞。另戶外建置備用發燒篩檢站也已備妥，必要時可隨時啟用。

衛生局說，目前台南市急救責任醫院在急、門診區域有病人分流看診機制；落實適當的病人安置、工作人員及訪客體溫監測與健康管理作業程序，就醫民眾與陪病者，出入醫療院所務必配戴口罩，並落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，若訪客有發燒則謝絕進入醫院陪、探病，以降低病毒傳播之風險；限制訪客人數，並要求訪客依建議穿著各項個人防護裝備後才能進入病房等防疫措施，大家一起為防疫努力，守護健康。





黃偉哲市長大年初一向市民拜年，也希望能建構安心、永續的家園在此呼籲大家，若自武漢及其鄰近區域返國14日內，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，一定要配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，不要輕忽，提高警覺，才不會使疫情擴大。

另外，為減少接觸和減少傳播，除了保持基本的手部和呼吸道衛生，儘可能避免與任何表現出有呼吸道疾病症狀（如咳嗽和打噴嚏等）的人密切接觸，或避免進出醫院探視，改以其他通訊方式聯繫。春節期間，請大家密切觀察自身健康，若出現發燒、呼吸道症狀時應立即撥打免付費防疫專線1922或0800001922專線，其他「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）相關資訊，可參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)，並請不要散播不實消息。