強生超樂！微笑簽署《脫歐協議》　形容是「最美妙時刻」

▲英國首相強生簽署脫歐協議。（圖／翻攝自Twitter／@BorisJohnson）



記者張方瑀／綜合報導

英國確定在本月31日離開歐盟，英國女王伊莉莎白二世與歐盟已在24日簽署脫歐協議，首相強生也在25日於唐寧街簽署協議。強生形容，他終於替英國迎來最美妙的時刻，希望能夠藉此結束多年的爭論與分歧。

強生（Boris Johnson）25日在談判代表佛羅斯特（David Frost）等人的陪同下，在唐寧街首相官邸簽署脫歐協議。

強生形容，簽署協議是一個美妙的時刻，它代表著2016年談判的結果，希望能藉此結束多年的爭論與分歧，「我們現在能以一個國家的身分繼續向前，政府能提供更好的公共服務，創造更多機會。」他強調，會同時作為朋友和主權平等的國家，和歐盟建立強而有力的新關係。

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020

女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）24日御准通過脫歐法案，歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會（European Commission）主席長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在布魯塞爾簽署了這份協議，最終英國將保留副本，原件將保存在歐盟檔案館。

米歇爾在推特發文，對脫歐協議抱持樂觀態度，「事情將不可避免地改變，但我們的友誼將保持下去，作為合作夥伴和盟友，我們開啟了新的篇章。」不過馮德萊恩先前曾表示，英國和歐盟的關係不會像以前這麼親密，並警告，「要在2020年底前談妥貿易協議是不可能的。」

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