強生超樂！微笑簽署《脫歐協議》　形容是「最美妙時刻」

▲英國首相強生簽署脫歐協議。(圖/翻攝自Twitter/@BorisJohnson)



記者張方瑀/綜合報導

英國確定在本月31日離開歐盟,英國女王伊莉莎白二世與歐盟已在24日簽署脫歐協議,首相強生也在25日於唐寧街簽署協議。強生形容,他終於替英國迎來最美妙的時刻,希望能夠藉此結束多年的爭論與分歧。

強生(Boris Johnson)25日在談判代表佛羅斯特(David Frost)等人的陪同下,在唐寧街首相官邸簽署脫歐協議。

強生形容,簽署協議是一個美妙的時刻,它代表著2016年談判的結果,希望能藉此結束多年的爭論與分歧,「我們現在能以一個國家的身分繼續向前,政府能提供更好的公共服務,創造更多機會。」他強調,會同時作為朋友和主權平等的國家,和歐盟建立強而有力的新關係。

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is