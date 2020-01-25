環狀線通車4公車路線擬改「接駁車」引反彈　侯友宜喊卡

▲侯友宜主持道安會報。（圖／新北交通局提供）

記者楊蕓／新北報導

捷運環狀線即將通車，原本擬將與捷運環狀線重疊度高的918、930、933、982公車路線調整為接駁公車，消息傳出引發民眾反彈，新北市長侯友宜日前在道安會報其掉，要傾聽民意， 捷運接駁公車路線調整要以民眾權益優先考慮，符合民眾需求，因此這四條路線暫時不會停駛。

▲新北市長侯友宜出席新北捷運環狀線首日試乘。（資料照／記者李毓康攝，下同）

配合捷運環狀線通車，新北市交通局依大眾運輸法規定，檢討並調整公車路線，引發不少通勤民眾反彈；交通局長鍾鳴時表示，配合捷運通車調整檢討公車路線是依大眾捷運法第31條規定辦理，以發揮公共運輸系統的整合功能，且避免兩者重疊，造成資源浪費。

侯友宜指示捷運環狀線接駁公車調整，要傾聽民意，以市民權益優先考慮，發揮公共運輸系統最大疏運效益，符合民眾需求，讓公車服務不中斷。

鍾鳴時表示，交通局將再逐一仔細地透過民眾搭乘公車及轉乘刷卡等大數據分析，詳加檢視捷運和公車疏運功能性重疊度，再來檢討調整公車路線，發揮公共運輸系統最大疏運效益，符合民眾需求，同時並要求公車業者提供安全、舒適的服務品質，確保服務不中斷。

另外，交通局也指出，982原為捷運先導公車，在環狀線通車後其階段性任務也告段落，將重新評估調整，也請民眾多多利用公車及捷運，善用大眾運輸、減少私人運具使用，讓交通運輸更順暢、更便捷。