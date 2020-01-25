女子足底按摩…按摩師反復摩擦「大腿內側」！她氣炸提告要求賠償

▲港女足底按摩被摸大腿內側。（示意圖／Pixabay）

記者 鄭思楠／綜合報導

香港一名女子2017年與友人前往一家按摩店進行足底按摩時，稱遭按摩師撫摸大腿內側並非常靠近私處。隨後，她趕到被冒犯，氣炸報案卻無果，日前決定上法院提告，為自己討回公道，要求按摩師傅書面道歉和賠償5萬港幣（約新台幣19萬元）。

據《香港01》報導，香港一女子2017年8月28日晚上8時45分與沈姓友人到「古桐足沐」銅鑼灣店，進行腳底穴位按摩，由秦姓男子替她服務。她與友人進入一間只有兩張按摩椅的房間，因當時穿著裙子，接受了秦男給的一條短褲。

當時，秦男為她洗腳，將對方短褲管及裙邊捲至大腿中間位置，開始進行腳底按摩。他先後為女方按摩了腳底、左腳小腿，然後又在左大腿外側按摩3至4分鐘，期間不斷將裙和褲向上捲。

後來，突然感覺秦男按摩左大腿內側時手非常接近私處，女子頓感驚恐，扭動身體表不滿，但依然被按摩約7至8分鐘，直至叫他按摩腳底才停止。隨後，當秦男轉按摩右大腿內側時，她同樣感覺褲管不斷被推高，再次感到驚慌。

女子指控，她褲管被推高，還露出內褲。她認為，秦男按摩期間多次色瞇瞇看著自己，6至7次將頭向前傾，距離她只有兩個頭的距離。

事後，她終於忍無可忍，與友人向店負責人投訴，得到負責人回覆「腳底按摩時不允許按摩師觸碰客人膝蓋以上位置」。女子聽後立即報案，沒想到警方竟表示證據不足未能作出起訴。

日前，她決定提告，為自己討回公道。她氣炸表示，自己受冒犯、侮辱及尷尬，事後經常失眠，變得擔心及害怕。

我該答應女友嗎？