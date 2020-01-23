春節生活不斷炊　嘉義市提早發放社會救助

▲春節關懷不中斷，嘉義市提前發放社會救助，讓脆弱家庭過好年。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



農曆年節將至，為讓生活在嘉義市的脆弱家庭安心過個好年，嘉義市政府108年12月啟動春節主動關懷機制，同時，為預防脆弱家庭在春節期間遭遇困難而無處求助外，今年22日也提早撥付各類生活補助、津貼，讓市民朋友有資金可以靈活運用。

▲嘉義市長黃敏惠春節關懷長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市東、西區社會福利服務中心基於農曆春節假期較長，特別針對遭遇經濟困難、有身心障礙或發展遲緩之兒少及成員經常衝突等問題的脆弱家庭，透過主動家訪、關心家庭狀況，適時協助家庭取得年菜、冬令救濟等民生各類資源，避免影響家內兒少的照顧與保護。

▲嘉義市提前發放社會救助，讓脆弱家庭過好年。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外考量春節期間，家庭資金需求、流動量大，嘉義市政府貼心1月底提前發放給低收入戶生活補助、身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼、特殊境遇家庭扶助、弱勢兒少緊急生活扶助、育兒津貼及2-3歲托育加碼補助等，已達資金充分運用，也可以與家人共度歡樂春節假期。

黃敏惠表示，嘉義市政府是有溫度的戰鬥團隊，因此，社會福利已經不能是消極的等待有需求的民眾自己來申請，需由市政府主動發現、事先預防，並提供民眾近便性及多元性的福利服務，降低因經濟、突發事件、衝突及傷病等問題造成家庭變故，進而建構以社區為基礎的積極支持式社會福利體系，讓市民生活在幸福多元的嘉義市。

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