量販、超市「過年營業時間」一次看！除夕提早17:00關門、好市多初一全門市休息

▲春節期間各大量販、超市營業時間懶人包。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／綜合報導

明（24）日就是除夕夜了！家家戶戶都要團圓吃年夜飯，為讓員工能夠提早回家過年，各大量販、超市也將提早結束營業，《ETtoday新聞雲》統整各大通路「過年營業時間」，尤其，美式賣場好市多大年初一全門市還暫停營業一天，民眾們可別白跑一趟。

▲好市多全門市初一暫停休息1天。（圖／記者陳涵茵攝）



★好市多

好市多今年除夕（1月24日）當天營業時間調整為上午10時至下午6時，大年初一（1月25日）暫停營業一天，初二（1月26日）恢復正常營業時間。



★愛買

愛買除夕夜（1月24日）全台門市營業至下午6時，大年初一（1月25日）至大年初五（1月29日）各門市營業時間如下，楊梅店上午9時至晚上10時，景美、永和、忠孝、三重、南雅、桃園、復興、台南、花蓮店上午9時至晚上11時，豐原店上午10時至晚上10時，新竹、巨城、基隆上午10時至晚上11時。大年初六（1月30日）各店恢復正常營業。

★家樂福

家樂福除夕夜（1月24日）僅營業到下午5時，大年初一（1月25日）則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間；而年初二（1月26日）後正常營業。

★大潤發

大潤發除夕（1月24日）全門市僅營業至下午5點，大年初一（1月25日）後恢復正常營業時間。

★頂好

頂好除夕（1月24日）當天部分非24小時門市營業時間調整為7時至晚間23時，另24小時門市則營業至當天24點，大年初一（1月25日）後恢復正常營業，但實際情況請依各門市公告為主。

★全聯

全聯除夕夜（1月24日）僅營業到下午5時，大年初一（1月25日）至初三（1月27日）營業時間從上午9點至晚上6時，初四（1月28日）營業至下午5時，初五（1月29日）恢復正常營業。提醒初一至初三部份門市將視狀況調整營業時間，實際情況請依各門市公告為主。

★美廉社

美廉社除夕（1月24日）營業時間從上午7時至晚間7時，不過部分門市有延長營業時間，大年初一（1月25日）為上午8時至午夜0時，初二（1月26日）後全門市恢復正常營業。

美廉社除夕夜延長營業時間門市如下：

06:00-22:00：北埔北埔店

07:00-20:00：三峽大仁店、泰山全興店、新莊自立店、桃園長沙店、屏東萬巒店、屏東新園店 、屏東大武店、屏東建豐店

07:00-21:00：五股成泰二店、三峽大學店、中壢成功店、中壢莊敬店、八德大福店、屏東長治店、大寮華中南店、

07:00-22:00：板橋沙崙店、平鎮振興店、桃園慈光店、八德重慶店、桃園鎮撫店、大寮中正店、前鎮鎮興店

07:00-22:30：公館鶴岡店

07:00-23:00：新竹芎林店

07:00-24:00：汐止和平店、三峽復興二店

★JASONS MARKET PLACE

JASONS MARKET PLACE除夕（1月24日）當天部分門市依照各百貨營業時間進行調整，大年初一（1月25日）後正常營業，實際情況請依各門市公告為主。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram