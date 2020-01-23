LINE新春推「錢錢鼠不完」活動　買貼圖加碼「開運禮包」

▲LINE貼圖推「錢錢鼠不完」活動。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE貼圖今年特別在新春推出「錢錢鼠不完」，只要從即日起到1月27日購買活動貼圖、表情貼、主題等系列，就可以獲得新春加碼的「開運禮包」，有機會獲得LINE代幣2020枚、iRobot掃地機器人，還有環遊世界的機票等大獎。

LINE表示，今年新春推出的「錢錢鼠不完」活動，其中最大的特色就是首次將表情貼、主題等系列都囊括在活動中，因此不僅購買貼圖可以獲得加碼「開運禮包」，還包含表情貼和主題，而且貼圖除了靜態，還有動態、音樂、大貼圖等應景慶賀圖。

▲LINE BROWN & FRIENDS動態賀年貼圖。（圖／LINE提供）

今年的貼圖包括BROWN & FRIENDS動態賀年貼圖、米奇米妮鼠年賀歲、國畫書法賀春節賀歲、大人也能用的可愛賀年貼圖、春節到！賀歲音樂大貼圖、Piske和Usagi 隨你填（賀年篇）、YOSISTAMP-兔兔100%、松尼奇尼、白爛貓新年篇☆賀鼠年☆ 、埃及大旅社、爽爽貓與暖暖鼠。

LINE貼圖「錢錢鼠不完」活動實際操作步驟，首先要「LINE 貼圖最前線」的官方帳號，然後只要購買或贈送「錢錢鼠不完」貼圖、表情貼、主題等系列，就可以從「LINE 貼圖最前線」的官方帳號獲得「開運禮包」獎品券，即有機會把好禮帶回家。