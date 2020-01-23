過年宅在家看漫畫！WEBTOON推出《過年追漫鼠來寶》抽LINE POINTS

▲WEBTOON推出《過年追漫鼠來寶》活動。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

春節難得連假，不少人就是只想宅在家，網漫平台LINE WEBTOON特別推出《過年追漫鼠來寶》新春抽獎活動，只要用戶觀看《過年追漫鼠來寶》特輯1～6話次，並按滿6顆愛心，以及完整閱讀3部指定作品《盜臉人生》、《媽媽咪安》、《利刃少女》之指定話次，就有機會抽LINE POINTS 6點。

《過年追漫鼠來寶》特輯包括1月22日上線的《念族》、1月23日上線的《媽啊!我被外星人變成男人了!》、1月24日上線的《交換的少女》、1月25日上線的《顛倒的戀愛路線》、《這世界是個謊言》、1月26日上線的《我們真的只是住在一起》、《即使是平行世界也不可能愛上你》、1月27日上線的《要是未曾相遇就好了》。

其中《念族》創意改編熱門漫畫《某天成為公主》，敘述某天醒來變身為公鼠的女主與角色趣味互動，最終演變為十二生肖故事!?，還有本人惡搞連載中作品《媽啊!我被外星人變成男人了!》，早上醒來被外星人變成老鼠，變回來的方法必須要找到聽得懂他說話真心愛他的人所引發的爆笑故事。

至於《過年追漫鼠來寶》新春抽獎活動，只要用戶觀看《過年追漫鼠來寶》特輯1～6話次，並按滿6顆愛心，以及完整閱讀3部指定作品《盜臉人生》、《媽媽咪安》、《利刃少女》之指定話次，就有機會抽LINE POINTS 6點，僅首15,000名完成活動者才具備LINE POINTS獲獎資格。