小六妹獨在家…阿嬤男友起色心！客廳強拉手摸龍頭　隔天送手機封口

▲小乃遭到同學奶奶的同居男友猥褻得逞，嚇得到學校告訴老師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

年僅12歲的少女小乃（化名）寄住在同學阿宏（化名）家，某日她因翹課在家，阿宏奶奶的王姓同居人便趁機載她出遊，還贈送她衣服及項鍊，回到家後，王男拿出手機撥放色情影片，還強拉小乃的手撫摸他生殖器，事後還買手機送她，要她不要說出去。案經小乃告知老師後報警，台中地院則依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪判刑2年，緩刑5年。

判決書指出，國小6年級的小乃因故寄住在阿宏家，而她2019年3月間翹課沒到學校，王男竟趁機載她出遊，還買了一件上衣及項鍊送給她，隨後再將她載回自己老家。

2人進到屋內後，王男拿出手機，隨後播放色情影片，小乃見狀當場嚇傻，立刻閃避，但卻被拉回身邊，隨後脫下褲子，隔著衣服撫摸小乃身體，還拉著她的小手撫摸自己生殖器。

相隔幾日後，王男又贈送手機給小乃，要她不要把自己的惡行說出去，但小乃並沒有照做，到學校後仍立刻告訴老師，讓老師嚇得趕緊通報性侵害防治中心，並函轉警方處理。

王男到庭後坦承犯行，且願意賠償40萬元與小乃家屬達成和解，而法官審理後，認為他為了個人私慾，竟對小乃做出此事，造成小乃身心靈受到極大傷害，因此將他依法判刑2年，並給予緩刑5年。全案可上訴。

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