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嚴防武漢肺炎！桃園啟動應變整備措施　口罩庫存量沒問題

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▲武漢肺炎疫情防範，桃園啟動應變整備措施

▲武漢肺炎疫情防範，桃園啟動應變整備措施。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應中國武漢肺炎疫情，桃園市已啟動應變整備相關措施，市府衛生局邀集桃園11家急救責任醫院，說明春節期間發現疑似病例相關處置流程，若有疑似個案，優先轉送負壓隔離病房隔離治療。此外，衛生局亦已完成轄下防疫物資盤點，目前衛生局及全市醫療院所防疫物資，符合安全庫存量，若遇緊急疫情尚足因應，請民眾無須恐慌。▲武漢肺炎疫情防範，桃園啟動應變整備措施

▲武漢肺炎疫情防範，桃園啟動應變整備措施。（圖／衛生局提供）

衛生局22日表示，適逢農曆年節，民眾返鄉出遊機會大增，因應目前正值流感流行期間，且近期中國大陸發生病毒性肺炎疫情，該局提醒，民眾應做好個人衛生防護措施，勤洗手、咳嗽配戴口罩，養成良好衛生習慣，符合公費流感疫苗接種對象者，應儘速完成接種，提升自身保護力。另民眾如前往中國大陸，應避免接觸野生動物、出入傳統市場及醫療院所等人潮擁擠、空氣不流通之公共場所，以降低病毒感染機會。▲武漢肺炎疫情防範，桃園啟動應變整備措施

▲衛生局完成轄下防疫物資盤點。（圖／衛生局提供）

衛生局也邀集桃園市11家急救責任醫院，包括林口長庚醫院、臺北榮民總醫院桃園分院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、衛福部桃園醫院、衛福部桃園醫院新屋分院、聯新國際醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、怡仁綜合醫院等，說明春節期間發現疑似病例相關處置流程，若有疑似個案，優先轉送負壓隔離病房隔離治療。

衛生局提醒，民眾自中國大陸返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員；返國14天內若出現發燒（≧38℃）且有呼吸道症狀，請主動撥打防疫專線，並配戴口罩，由衛生局協助就醫。民眾如有相關疑問可撥打防疫專線1922或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

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