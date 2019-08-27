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提升就醫可近性　桃市衛生局以「行動門診」深入社區

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▲提升就醫可近性，桃園市衛生局以「行動門診」深入社區。（圖／衛生局提供）

▲提升就醫可近性，桃園市衛生局以「行動門診」深入社區。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

揪感心！醫生來阮這，為阮顧健康！為落實桃園沿海居民醫療照顧品質，市府衛生局長王文彥26日表示，該局經整體評估新屋及觀音2地區的醫療資源，針對醫療較缺乏之里別，以「行動門診」深入社區，由西醫醫師提供巡迴醫療服務，降低沿海地區民眾區外就醫時舟車勞頓之頻率，提升就醫可近性。

另外，因應高齡化醫療需求，結合科技方式進行「遠距會診」，強化醫療照護品質，縮短沿海地區與都會地區醫療資源差距，並具有減少專科醫師及醫療支出的潛力；由醫院組成專業團隊至定點提供預立「醫療照護諮商」服務，推行病人自主權利及醫療決定，尊重病人醫療自主、保障其善終權益，促進醫病關係和諧。▲提升就醫可近性，桃園市衛生局以「行動門診」深入社區。（圖／衛生局提供）

▲提升就醫可近性，桃園市衛生局以「行動門診」深入社區。（圖／衛生局提供）

王文彥說，桃園市的新屋區及觀音區係屬沿海地區，幅員廣大，醫療資源分布密度較低，人口結構以老年人口比例高，大眾交通運輸不發達，民眾就醫不便，造成沿海地區與都會地區在經濟及健康上之差距。

因此，桃園市政府衛生局與衛福部桃園醫院合作辦理「2019年度桃園市新屋及觀音沿海2地區醫療網絡服務試辦計畫」，強化新屋及觀音2沿海地區醫療資源量能，以及維護高齡者的健康品質與生活尊嚴。▲提升就醫可近性，桃園市衛生局以「行動門診」深入社區。（圖／衛生局提供）

▲提升就醫可近性，桃園市衛生局以「行動門診」深入社區。（圖／衛生局提供）

經統計至今年4月，新屋區共23里，醫療資源部分計有1家地區級醫院、6家西醫基層診所(含衛生所)及3家牙醫診所，該區總人口數為49,224人，其中65歲以上人口數為8,312人，佔全區人口比率16.89%；觀音區共24里，醫療資源部分計有7家西醫基層診所(含衛生所)及3家牙醫診所，無醫院，該區總人口數為67,469人，其中65歲以上人口數為7,107人，佔全區人口比率10.53%。

部立桃園醫院表示，自8月中起，每週至少1次分別至新屋區永興市民活動中心、新屋區深圳市民活動中心、觀音區保障社區活動中心、觀音區塔腳社區活動中心共4據點，以定期義診方式推行「行動門診」巡迴醫療；與新屋區及觀音區衛生所合作開設「遠端視訊會診」之專科門診，以雙邊醫師會診方式，由醫院皮膚科及整形外科之主治醫師與衛生所醫師共同提供高齡者適切的診療需求；設定「預立醫療照護諮商服務」網站及專線，採預約制，由醫師、護理人員、心理師或社工師至新屋區及觀音區衛生所，協助民眾簽屬預立醫療決定。

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關鍵字：桃園衛生局,行動門診,據點

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