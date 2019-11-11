桃園發表醫療小管家2.0計畫成果　落實社區長者健康照護

▲台北榮民總醫院桃園分院駐點服務龜山區陸光里。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局配合健保署「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，整合既有醫療小管家計畫，升級醫療服務，推出醫療小管家2.0計畫，11日於大溪區永昌宮舉行成果發表。市長鄭文燦感謝大型醫院，走入基層社區服務，藉由正確的診斷、醫療到家的服務，讓社區長者打開心房，度過健康的晚年生活。

▲聯新國際醫院駐點服務平鎮區新勢里。（圖／市府提供）

鄭文燦說明，「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」整合大小醫療院所，讓第一線醫護人員扮演照顧的角色，減少大醫院門診負擔，專注於急重症患者；而醫療小管家轉變服務模式，在醫療小管家據點設立後，提供包括免費血壓及身高體重量測、高血壓個案追蹤管理、心房顫動（AF）預篩、慢性病衛教指導、複雜個案家訪、長照資源轉介及健康促進活動等服務，讓社區里民享受「大醫院到府」的醫療服務，增進健康照護品質。

▲天晟醫院駐點服務中壢區自立里。（圖／市府提供）

衛生局長王文彥表示，市府衛生局成立7處醫療小管家服務據點，包括龍潭敏盛醫院、台北榮民總醫院桃園分院、敏盛綜合醫院、衛生福利部桃園醫院、天成醫療社團法人天晟醫院、聯新國際醫院、姜博文診所，分別服務大溪區南興里、龜山區陸光里、桃園區永安里、八德區陸光里、中壢區自立里、平鎮區新勢里、楊梅區仁美里，未來亦將規劃持續深入社區，加強個案管理的功能，共同守護桃園市民的健康。

包括立法委員趙正宇、市府衛生局長王文彥、大溪區長陳嘉聰、衛生福利部桃園醫院院長徐永年、台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華、敏盛綜合醫院院長劉宜廉、聯新國際醫院院長黃忠智、天成醫療社團法人天晟醫院院長蔡芳生、龍潭敏盛醫院院長陳蓬萱、姜博文診所院長姜博文均一同出席活動。

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