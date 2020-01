惡質囚犯邊逃獄邊縱火...百年古蹟小學一夜燒毀　校友超痛心

▲澳洲小學失火。(圖/翻攝自ABC Kimberley)

澳洲野火危機持續數月,當地居民幾乎是聞「火」喪膽,除了森林之外,也傳出有建築物被人為縱火燒毀的意外。墨爾本的布魯姆小學(Broome Primary School)先前遭到惡意縱火,這是當地最古老的一所學校,建築物本身就是珍貴的歷史資產,現在全被燒光,讓當地居民相當憤怒。

火災發生後,附近的居民都看到陣陣的濃煙竄上天空,雖然火勢不久後就被撲滅,但根據初步估計,已有4間教室、一間教職員休息室以及多個辦公室都已經完全被燒毀。當地消防員霍爾(Glenn Hall)表示,當時學校的屋頂已經被燒到塌陷,難以抵達下方的區域救火。

警方很快就找到兇手,是22歲的女囚犯狄克森(Maude Dixon),她原先被關押在布魯姆地區監獄,為了要逃獄,她在牢房中點火,分散警衛的注意力之後順利翻牆脫逃,逃跑的過程中再次使用一樣的招數,縱火燒了這座小學,並趁混亂逃走。不過,隔天狄克森就在附近的公園內被逮捕,預計會被以兩項縱火破壞罪名起訴。

這座小學的歷史悠久,有部分建築物是在1901年就建成的,是小鎮上的中生活重心,也是許多居民的回憶,火災發生後,許多居民都圍在現場,心痛地看著大火把母校吞噬。

《澳洲ABC News》報導,居民諾克斯(Gwen Knox)1963年進入這所小學就讀,畢業大約20後,再回學校當老師,她表示,這個消息對全鎮人來說都很震驚,「每個人都有不同關於學校的故事可以說,看到它被火燒毀了真的很讓人傷心」。小學董事會成員巴克(Wayne Barker)則說,學校有它的神聖地位,有點像教堂那樣,「對我們的社區是巨大打擊」。

We are saddened to see these images of the aftermath of the fire that tore through Broome Primary School on Sunday afternoon.



Consultants are on site assessing the damage and everyone is working together to support the school community as the new school year approaches. pic.twitter.com/KsqxD5HtSA