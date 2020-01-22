快訊／北市府又輸了！水砲車驅離政院前反核團體　13傷者獲判國賠

▲2014年太陽花324驅離後，反核團體又於同年4月28日遭警方暴力驅離，其中13名傷者獲判國賠。（圖／《ETtoday》新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

太陽花國賠判決造成警界反彈，退休警察協會不僅上街抗議，更在行政院與警方爆發衝突，北市警局也提起上訴；而警方於2014年4月28日凌晨，出動水砲車驅離靜坐於台北中山南路、忠孝西路口的反核民眾，22日北院判決北市府國賠42萬、北市警國賠3.4萬給13名傷者，另2原告則被駁回。

北院審理期間，在驅離中受傷的謝姓女子表示，當時幫忙疏散，卻遭警方拖過去痛毆，她質疑北市警強調動用水砲車驅離，比一個個抬出民眾「成本更低」，痛批「那乾脆朝民眾開槍不是更省！？」。

傷者委任律師認為，依警械使用條例，非到特殊狀況不得用武器，當時民眾和平靜坐，警方卻動用武器驅離，甚至還用水砲車圍剿最後幾十位民眾；且當時民眾驚恐下根本無暇蒐證，現在卻被市警局以「無法舉證傷勢是由警方造成」拒絕賠償，實在沒道理。

行政院及警政署律師表示，反核群眾當時超過集會時間仍不解散，若不在半夜驅離，恐造成上班交通混亂，且群眾當時不僅手勾手抵抗，有些人被抬走又跑回來靜坐，警方不得以下，才會在廣播無效後動用水砲車驅離。

司改會律師林建宏表示，期望法院對警方暴力在「小傷害」時就開始糾正，免得民眾未來像香港那樣，「被消失、被跳樓」；由於太陽花國賠判決先前才引起一陣風波，法官審理時也不禁感嘆「壓力很大」。

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