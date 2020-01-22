台中調降公告地價竟遭砍統籌款　藍議員怒嗆蔡總統「錯在哪裡」

▲台中市議員不滿財政部可能大砍統籌款，一起表達嚴正抗議。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕日前調降公告地價後，卻傳出財政部不滿台中市此舉恐造成收支短差，揚言將拿出棍子伺候一事，台中市議會國民黨團22日召開記者會表示，台中市去年上繳1596億國稅，結果只分配到285億的統籌款，如今還被財政部嗆聲威脅，對台中市公平嗎？盧市長苦民所苦，錯了嗎？黨團呼籲蔡總統要善待台中市民。

▲台中市每年分配到的統籌款，並未隨著上繳的國稅增加。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市日前平均調降公告地價超過20%，跟財政部公告的全國平均調降0.66%差很大，不料卻引來財政部揚言要「拿出棍子」處理，減少給台中的統籌分配稅款，黨團書記長張瀞分、市議員陳政顯、楊正中、黃馨慧、張廖乃綸、冉齡軒、朱暖英、羅廷瑋、陳成添、沈佑蓮、陳本添、吳瓊華等12人召開記者會，向中央表達嚴正抗議。

張瀞分、楊正中、朱暖英表示，前市長林佳龍調漲地價稅，平均漲幅38.25%，西屯區最高漲了101%，有地主還擔心付不出高昂地價稅而暴斃，如今盧秀燕調降20%地價稅，減輕人民負擔，94%的市民平均每戶減少2500元的地價稅，卻換來財政部的嗆聲。

楊正中說，盧市長的輕稅簡政措施，竟然變成被財政部威脅要砍統籌分配款，顯然民進黨執政有兩套標準，難道是選舉現世報？民進黨執政的縣市吃牛排，國民黨執政的縣市吃排頭，苦民所苦，錯在那裡？

楊正中指出，2015年，台中上繳1140億國稅，分配到236億統籌款，2019年上繳1596億，僅分配到285億，統籌款並未隨著上繳國稅金額而增加，這叫台中市民情何以堪。

楊呼籲，民進黨政府要做全民政府，蔡英文總統要做全民總統，不要只做民進黨的總統，對待所有縣市要一視同仁，心中要有百姓。

陳政顯強調，台中市每年上交中央逾千億元國稅，但拿到的補助僅6百多億元，市民繳那麼多稅「餵養」中央高官，現在竟揚言「拿出棍子」處罰台中，市民以超過5成的選票支持蔡英文，如今卻遭受如此待遇，黨團嚴正抗議。

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