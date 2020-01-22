快訊／財務危機有解？張綱維偕新投資人現身致歉：復飛後新投資人將挹注資金

▲遠航董事長張綱維偕同投資人出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空去年12月12日爆出停飛烏龍，事發至今已超過一個月，財務危機仍未解決，交通部民航局也正在申請廢照核可。遠航董事長張綱維今（22）日再度出面召開記者會致歉，他表示，近年來獨資支撐遠航，深感個人能力不足，但為了上千名員工，他願意放棄一切找到新投資人，現在找到最好的新投資人蔡孟哲博士，但投資人明確表達希望政府能夠復飛後，他會挹注大量資金。

遠航員工自救委員會代表、遠航副總盧紀融表示，她這段時間聽到員工需要貸款，卻被銀行拒絕，小孩學費年後要繳不知道怎麼辦，再加上聽到很多朋友在談論年終發多少，結果遠航卻是沒有領到薪水，心裡很不是滋味。

請繼續往下閱讀...

她說，遠航1957年創立，是63年歷史悠久的公司，張綱維董事長救了遠航10年，她現在要代表員工發聲，希望政府不要讓一千多個家庭中年失業，大家真的非常需要這份工作，希望政府高抬貴手，讓遠航復飛，協助新的經營團隊進駐，給予他們生存權、工作權。

▲遠東航空記者會，投資人代表蔡慧玲。（圖／記者林敬旻攝）

遠航去年12月12日無預警停飛，董事長張綱維隔（13）日出面宣稱是烏龍一場，並強調將有10億資金於兩周後到位，但承諾並未兌現。事後遠航陸續對外表示，資金會在1月到位，也會有新投資人接手，但都一一跳票。

事隔近一個月後，遠航問題仍未解決，並於1月6日宣布，暫時延後發放12月薪水，呼籲員工樂觀看待公司未來，表示正與新投資人商討合約細節，近日就會發放薪水。內部信同時指出，香港國采物聯有限公司有意接手遠航多數股權予經營權，解決遠航財務問題，也會代墊薪資。

▲遠航MD-82機隊。（圖／記者李毓康攝）

遠航發言人盧紀融日前表示，公司內多數員工都願意「給公司一個機會」，停飛至今僅41人辭職，有962人還仍到職，每日上班處理退票事宜，她也表示，張綱維仍每天都到辦公室報到，與數位投資人商討合約，可見「老闆還沒放棄希望」。

盧紀融指出，由於退票有三大管道，包括櫃檯、網路、電話客服，許多民眾擔心被遺漏，會三個管道都申請，導致6萬多筆退票資料中，有三成以上是重複申請，行政人員因此需要重複比對篩選，其他員工則是輪流排班，也會上課加強訓練。

在遠航機票退票部分，截至本月19日為止，登記的張數有6萬3155張，總金額約9千萬，實際購買張數約10萬張。目前遠航消費者基金有1.5億現金，將用於旅客退票手續費等退費事宜。

交通部政次王國材昨日表示，遠航廢照程序正在進行中，且民航局的廢照理由是「無預警停飛」，與是否出現新投資人無關，交通部將持續審核廢照申請。