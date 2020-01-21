武漢人「不戴口罩」到處跑　問及肺炎疫情竟答：沒這麼嚴重吧！

▲武漢肺炎疫情急速擴散，許多民眾上街都會戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情急速擴散，全球各地的確診病例至少225位，再加上農曆新年的到來，將會迎來一年內最大型的遷徙活動，各地政府紛紛呼籲民眾在人多之處務必戴上口罩。不過日前卻傳出疫情爆發地的武漢人到處「趴趴走」，而且還不戴上口罩，因為他們覺得「無所謂」！

▲戴口罩上街的民眾。（圖／達志影像／美聯社）



根據《美國之音》報導，一名武漢的王女表示，她這幾天開始對疫情感到擔心，因此打算購買一些增強免疫力的補品，且正猶豫是否應該把提前買好的春節旅遊票退掉；不過同時她竟也說，「現在不怎麼出門，武漢情況其實是比較厲害的，全國各地都在戴口罩，但我們武漢人沒一個戴，因為大家覺得無所謂。」

另外，王女還說，在之前還沒得知會人傳人的時候，只有聽說不要去疫情起源的農貿市場，也不要買進口的海鮮，僅此而已，但現在了解到了這次肺炎會人傳人，聽起來好像很嚴重，不過大家其實沒這麼恐慌，生活還是照過。

▲許多公共場合都加強公共衛生防護措施。（圖／達志影像／美聯社）



《美國之音》的記者也在北京車站採訪了一些來自武漢的民眾，其中一名遊客吳女僅表示出門會戴口罩，但在搭乘交通工具時卻什麼健康檢查也沒做，還有人直言「沒有那麼嚴重吧！」。另外，許多人的回答也都顯示了不太清楚這次武漢肺炎的嚴重性，且有些武漢人甚至不知道疫情正擴散中。

▲有些武漢網友並不把疫情當一回事，讓其餘地區的網友氣炸 。（圖／翻攝自微博）



由於疫情正急速的擴大中，許多大陸媒體也在微博上報導相關內容和呼籲做好防護措施，但一些「自稱」是武漢人的網友在下面留言表示「作為武漢人沒感覺啊！挺正常的，沒有人戴口罩呀！」、「武漢常住人口1000多萬都沒慌，你們其他人慌啥？」等等。

這些留言也讓其餘地區網友紛紛留言「武漢人不光對自己負責，也請對其他人負責」、「這種非常時期在疫情面前有什麼好威風？」。

另外先前也有一名出現類似症狀後竟還搭飛機到韓國，使整台班機的人都需要被追蹤，也讓許多網友氣得大罵「武漢人能不亂跑嗎？」。

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