防病毒口罩提價3倍！淘寶霸氣宣佈：絕不允許漲價...網讚爆「沒白疼你」

▲口罩需求量暴增。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著武漢肺炎病例增多，口罩的需求暴增，大陸不僅多個管道出現缺貨，還出現了部分商家趁機漲價的現象。對此，淘寶、蘇寧易購、拼多多紛紛發佈公告，稱絕不允許漲價銷售口罩。消息傳出後，網友紛紛大讚「這麼多年沒白疼你❤」。

武漢肺炎持續擴散，部分商家大發災難財，趁機漲價醫用口罩。據《澎湃新聞》報導，有些協力廠商商家一邊打出「馳援武漢」的招牌，一邊將提價，譬如在天貓3M官方旗艦店售價在95至178元（人民幣，下同）的KN95系列，已被提價至385元。在霍尼韋爾京東官方旗艦店售價99元的KN95口罩，被協力廠商商家漲價至159元。

▲口罩空降熱搜榜第一。（圖／翻攝自淘寶）

針對此類現象，淘寶21日晚間在官方微博發佈公告稱，「我們已經向淘寶天貓平台所有銷售口罩的商家發出通知，絕不允許漲價銷售。目前，淘寶天貓平台的口罩貨源充足。同時，淘寶已對聚划算百億補貼的口罩商品進行了專項官方補貼，保障消費者買到價格實惠的品質正品口罩。」

其他電商平台也陸續推出相關政策。蘇寧易購發佈公告稱，全站上千款健康商品絕不允許漲價。拼多多則是對口罩等產品進行監測，惡意漲價者將下架。

▲口罩工廠春節不打烊，緊急調運生產。（示意圖／記者林敬旻攝）

同時在上游產業端，阿里1688平台超50家口罩工廠春節不打烊，緊急調運和生產，廠主與工人春節放棄休假，保障口罩供應。天津泰達潔淨材料有限公司研發部部長楊文娟表示，「公司已經啟動應急預案，積極應對新型冠狀病毒疫情。原本計劃工人要休息，但因為疫情原因，訂單暴增，工廠正緊急進行排產，生產線全力以赴應對這次疫情，公司領導也要求我們從人力、物力、財力上全力保障口罩部的供應。」

醫療護理與防護用品供應商振德醫療相關負責人則表示，「在應急機制方面，一方面，振德醫療有些備庫，另一方面，工廠正加班加點生產口罩。雖然有些工人已經春節放假，但我們已經聯繫他們回廠上班。另外，口罩供應將優先保障疾控中心和醫療機構。」

另據一位不願具名的口罩生產廠家表示，雖然工廠無法干預口罩最終是售向醫院還是普通消費者手中，但國家層面已經在關注口罩企業的生產情況，要求相關企業上報工廠產能及庫存情況。