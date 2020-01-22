柯文哲談武漢肺炎：台灣必須參加WHO　「不讓我參加就是你不對」

記者楊亞璇／台北報導

湖北武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情已蔓延至全球，55歲女台商確診武漢肺炎，一下飛機就被載往醫院就醫，成為全台首例個案。對此，身為醫生市長的台北市長柯文哲22日受訪表示，這次冠狀病毒幾乎就是「SARS的弟弟」，他強調台灣必須參加WHO（世界衛生組織），「你不讓我參加，就是你不對，這沒什麼好講的」。

柯文哲指出，其實從生物學來看跟SARS很像，所以把它當作SARS來處理就對了，中央指揮的人好像台灣大學副校長張上淳還是總指揮，就把它當作SARS來應付，不過致死率沒有SARS那麼高，最重要是，因為它（SARS）曾經有發生，恐慌的因素就減少；當年最慘的是從來沒有遇過SARS，恐慌的殺傷力比較大。

柯文哲強調，還是要跟台灣人民先講，台灣一定出現case（個案），「除非你現在說，從今天起台灣大陸全部停航，不可能嘛」，而且潛伏期會到12天，可能感染根本就還沒發燒就進台灣了，所以台灣一定會出現，就是要在出現之後能夠有效控制住。

對於台北市立醫院的防疫情況，柯文哲說，SARS專門醫院都有分布，在過年期間也有流感門診，不要讓發燒的病人跟一般的門診病人混在一起，「其實這些都不是我們發明的，當年SARS那一戰以後有建立SOP，用那一套來處理就可以」。

柯文哲稱，應該是春節期間開設，等下應該衛生局會發布，主要是讓發燒跟不發燒病人在門診分流。

被問及是否擔心和平封院重演？柯文哲認為，那是當年沒有經驗才會這樣，有沒有經驗有差，當年SARS是真的很慘，因為從來沒遇到過，「像這個有發生過，而且這次是冠狀病毒，幾乎就是SARS的弟弟，這樣想就好了」。

柯文哲認為，這種新興疾病遲早會到處出現，他舉例，自己昨天還在芬蘭，不到24小時就在台灣，所以現在這種空中移動這麼快，有一個很重要的概念，「SARS、伊波拉，奇奇怪怪的傳染病一定會遇到，你不要想說不會遇到，重點是遇到的時候如何把它撲滅到，但是你不要幻想不會出現」。

對於外界質疑大陸防賭機制做的不好，柯文哲表示，台灣這邊除非是絕對必要，這段時間沒事不要去武漢，你去之後回來發燒很麻煩，要被隔離，所以應該是沒事不要去武漢，「現在比較麻煩的是說，那是不是對岸沒有事的，武漢地區也不要來」。

被問到大陸隱匿病情是否將成為防疫破口？柯文哲直言，「這就是為什麼台灣必須參加WHO的理由」。

柯文哲強調，「其實台灣還是要參加WHO啦，台灣沒有理由被排除在世界的防疫體系之外，所以老實講，中共要封殺我們什麼，說要跟他辯論啊什麼，在WHO你不讓我參加，就是你不對，這沒什麼好講的」。

▲柯文哲出訪歐洲考察返台記者會。（圖／記者宋良義攝）

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