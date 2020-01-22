「我媽手機放在哪？」　衝動兒電擊棒狂毆烤漆工賠43萬

記者黃翊婷／綜合報導

烤漆工人阿明（化名）2018年3月6日在家中客廳休息，卻被阿偉（化名）帶著朋友上門質問「我母親的手機放在哪裡」，接著就遭電擊棒、鐵棍「伺候」，事後整整3個月無法工作，氣得一狀告上法院求償58萬元的醫療、看護等費用，不過，最後僅獲彰化地院法官判賠43萬元4027元。

阿明在判決書中提到，阿偉在事發當天晚上10時許帶著朋友跑來他家，一進客廳就質問「我媽的手機放在哪裡」，雙方一度發生口角，沒想到兩人根本就是有備而來，拿起電擊棒、鐵棍就是一陣狂毆，導致他受到顏面外傷撕裂傷併腦震盪、頭皮左前額、左後枕及右後枕處撕裂傷、左膝擦挫傷、疑左側肩鎖關節脫位等傷害。

▲阿偉帶著朋友去痛揍阿明一頓。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

阿明表示，自己平時從事汽車烤漆工作，受傷之後有整整3個月無法上工，這才決定提告求償，包含醫療費8萬8027元、看護費6萬元、不能工作之薪資損害6萬9300元、慰撫金36萬2673元，總計共58萬元。

對此，動手打人的阿偉抗辯，阿明聲稱在做汽車烤漆，但其實沒有固定工作，比較像是打零工的性質，不能工作之薪資損害一開口就要求6萬9300元，顯然不合理，而且看護費和慰撫金開價同樣高得嚇人，希望法官能駁回告訴。

▲阿明只是在家休息，卻遭人圍毆且整整3個月無法工作。（示意圖／123RF，與本案無關）

彰化地院法官認為，阿偉只是因為口角爭執，就和朋友聯手把阿明打傷，而且攻擊部位主要都集中在頭部，在事發現場地面留下斑斑血跡，可見他惡性甚大且力道猛烈，造成受害者精神上極大的痛苦，事後回想此事仍會感到恐懼。

法官接著表示，考量到阿明無法出示聘請看護的證明以及薪資證明，加上兩人一個是烤漆工、一個從事捆工工作，收入都不是很穩定，最後裁定阿偉應賠償43萬4027元較為適當，其餘超出部分駁回，全案仍可上訴。