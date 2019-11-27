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混油案！大統長基判賠7725多萬元　頂新製油：還原真相但誤解「難以澄清」

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▲▼黃文玲指王惠美不敢承認捷運插旗後，又踢爆王不僅收受政治獻金又涉嫌為大統長基黑心油公司關說。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化地院27日裁決，大統長基應賠償頂新7725萬餘元。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大統長基公司負責人高振利6年前在低價油品中，混攙銅葉綠素假冒純橄欖油對外詐欺銷售，而他落網後還一度謊稱頂新製油知情，害頂新製油與3名員工也都成了被告，不過日前均已獲判無罪定讞。此外，彰化地院27日還判，大統長基應賠償頂新7725萬餘元。對此，頂新製油遺憾表示，本案雖已還原真相，但許多誤解已難以澄清。

大統長基公司2013年10月被揭發，負責人高振利在低價油品混攙銅葉綠素假冒純橄欖油對外詐欺銷售，或許因混攙技術高明，加上當年油品被攙銅葉綠素就算要檢驗也沒有標準品與檢驗方法，因此衛福部與工業局案發前多次抽查大統長基的油品都未發現異狀。

據了解，當年高振利疑似為規避頂新製油向其要求鉅額賠償，一度宣稱頂新製油購買該油品時已知攙混，頂新製油與3名相關員工也因此變成被告，纏訟近6年後，今年6月才獲無罪判決確定。大統長基負責人高振利則在去年被判12年徒刑定讞。此外，至於頂新製油向大統長基請求損害賠償案，彰化地院27日也判大統長基須賠償7725萬餘元。

針對判決結果，頂新製油表示，本案雖已透過司法判決還原真相，但許多誤解已難以澄清。頂新製油公司董事長陳茂嘉此前也表示，油品後續將轉做生質柴油用途，確保不會流入食用油市場。員工則感嘆，原本屏東廠區有45名員工，關廠後現在只剩下1個人，一切已回不去，只希望塵封6年的無罪真相也能被看見。

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