喜樂合唱團10週年慶　醫院走透透傳播歌聲傳播愛

▲台南新樓醫院「喜樂合唱團」是由一群樂愛生命的癌友所組成，在白色巨塔裡，揚起溫暖且具生命力的歌聲，傳遞了的愛、關懷及希望。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南新樓醫院「喜樂合唱團」成立迄今已10年，是由一群樂愛生命的癌友所組成，在白色巨塔裡，揚起溫暖且具生命力的歌聲，扣人心弦，拉近了醫病的距離，傳遞了的愛、關懷及希望。

隨著音樂聲響起，時光拉到2010年6月，新樓醫院為了提供癌症病人抒發情緒管道，成立癌症病友合唱團，取名為「喜樂合唱團」，用音樂來提升生命的意義與價值，得到身、心、靈的平靜與健康，在指揮老師專業又幽默的教導下，每星期四固定時間練唱，團員們都享受在其中，彼此互相扶持，成為「生命共同體」的深厚感情，更在唱歌方面有很大的成長，靈性方面更加的富有充足。

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新樓醫院蔡江欽院長說，喜樂合唱團成立至今，學員們到各地做見證分享，在台南美學館及文化中心開音樂會，受邀至南北近70幾場教會詩歌獻唱見證，最遠最遠曾受邀至日本池袋教會獻唱，團員們都沒有想過自己在罹癌後，還可以展現出如此精彩的生命。

今年要將歌聲與祝福傳遞在新樓醫院裡的每個角落，首場由門診大廳獻唱為起點，演出了6首耳熟能詳又動聽的合唱曲，有：賜福乎你(台)、天總是攏會光、雷隆 雷隆 新達、戀戀北迴線、山頂的黑狗兄、恭喜過新年等，讓聽眾沉浸在樂音的喜悅與感動，沉醉在他們優美的歌聲中，最後由院內長官及學員們發放紅包袋及春聯做為結尾，並祝福大家在新的一年新年快樂新希望。

指揮SOFY老師表示，學員們都是生命的抗癌勇士，他們每個人身上都帶著搏鬥過的傷痕，他們的歌聲是堆疊著眼淚、感謝和許多的愛，充滿生命力與感染力。癌友喜樂合唱團透過音樂全院走透透獻唱，將歌聲傳遞至病房，除了鼓勵罹癌的病友、撫慰照顧者辛勞，間接感謝醫療團隊的辛苦，不僅拉近醫病之間的距離，透過歌聲傳遞生命的愛與關懷及抗癌的勇氣，讓人與人之間的關懷再次加溫！也讓新樓醫院成為充滿溫暖且充滿愛的醫院。