執行反走私行動卻遇翻船！香港3海關人員溺斃殉職...身上都有穿救生衣

▲海關巡邏艇翻轉致3死，有探員上船檢查船身痕跡（圖／翻攝香港電台）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港新界屯門的龍鼓灘對出沙洲海面昨（21）日晚間發生沉船事件，其中有3名海關人員殉職、2名受傷。據悉，當時在船上的海關人員共4男1女，年齡介於27至43歲之間，原本預定進行反走私巡邏，且身上均有穿著救生衣，不過翻穿船後，其中3名人員卻當場溺斃。

據星島日報報導，消防處分區指揮官于文陽指出，昨晚9時14分接獲報告，顯示香港國際機場以西約2海里的位置，有一艘海關船隻翻轉，有人被困船艙。他提到，第一艘消防船約在29分鐘後到達現場，發現有一隻約11米長海關船隻翻轉，船上載有5名海關人員，其中2名受傷的人員已獲救送院。

事後，消防隊立刻派出蛙人下海拯救，直到又過了20分鐘後，才發現3名受傷昏迷的海關人員，且其中2名在船艙內，另外1名則在船艙外。據悉，3人獲救後馬上進行急救，由水警輪載返碼頭轉送醫院搶救，但最後仍宣告不治。

▲香港昨日發生翻船事件，3名海關人員殉職、2名受傷。（圖／翻攝星島日報）

指揮官于文陽提到，殉職的3名海關人員當時都有穿著救生衣，而目前暫時未知翻船原因。據悉，一名水警人員在拯救行動中也受到輕傷而送院，在此次行動中，消防處共派出5艘消防船、4輛消防車、9輛救護車，共72人。

海關助理關長陳子達表示，肇事淺水巡邏艇，於去年3月曾進行例行檢查，對於3名海關人員殉職感到十分傷痛，日後將對死者家屬提供可行的協助。

對此，香港特首林鄭月娥也對事件表示震驚及悲痛，除了對殉職人員的家屬進行最深切的慰問外，也對另外2名在事故中受傷的同事表示慰問，希望他們早日康復。她表示，香港海關肩負為香港護法守關的重責，包括執行緝私及打擊販毒等具危險性的職務，公務員事務局及海關會為其家人提供一切所需支援。

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