與武漢肺炎搏鬥的22天　23歲治癒病人大歎「劫後餘生」：走一步就劇烈咳嗽

▲王康拍下的病房照。（圖／北青深一度）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢人王康（化名）作為武漢肺炎確診患者之一，治癒出院後談起自己與新型冠狀病毒搏鬥的22天。他於21日受訪表示有種「劫後餘生」的感覺，過程中經歷了2次轉院、血氧含量一度低至危險狀態，當時稍微一動就會劇烈咳嗽，根本呼吸不了，每天都打十幾瓶點滴，「今天是我出院第6天了，不能幹重活，不能運動量過大，但身體一天比一天好了。」

▲金銀潭醫院是武漢專門收治新型冠狀病毒感染肺炎患者的定點醫院。（圖／路透社）

以為是感冒

據《北青深一度》報導，王康受訪說，「我是12月24號覺得身體有點不對勁，當時的症狀是頭暈、頭痛、四肢無力、四肢酸痛，當時我以為是感冒，因為跟感冒差不多，第二天去上班時，感覺全身軟綿綿的，使不上力氣。我就請假打車（乘坐計程車）回家，去附近一個醫院進行治療。」

他表示，自己每天都去醫院打點滴，就按照普通感冒在治，但27號開始一直高燒不退，幾乎動不了、嚴重無力，「下來走兩步就血氧特別低，呼吸困難，就是要躺著。生病嚴重影響食欲，我吃不了東西，吃了就想吐，基本就喝了點粥，喝了點水。」

王康說，他於今年1月1日到協和醫院做全身檢查，2日血氧濃度已經下降到60%了，快有生命危險，就拍了一個胸片（胸部CT），「拍片子的地方和我住院的地方隔著幾棟樓，醫生只能推著我的床去拍片，一路上醫生還叫我媽要不停跟我說話，不要讓我睡過去，因為血氧低了就想睡覺。拍完片子後，好像有一個專門的人問我，我在哪裡工作，上下班路過什麼地方，在哪裡住之類的，瞭解這些信息。」

▲武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

王康表示，「我告訴他，我工作在漢口火車站附近做銷售，離家比較近，（那個地方離華南海鮮市場直線距離只有幾百公尺），每天騎自行車回家。我沒有去過海鮮市場，我大概 22號去逛過華南水果市場，當天下了一點小雨，我沒帶雨衣雨傘，可能淋了點雨，著了涼，我就認為是感冒，因為肺炎前期症狀和感冒基本一模一樣。」

王康2日因「高度疑似肺炎」轉院到金銀潭醫院，晚間從ICU被送進重症病房。他感慨自己這條命多虧姐姐照料，「因為隔離病人很多，護士忙不過來，我們這種病人高燒不退、沒有食欲、血氧低，我姐就是一口飯、一口水喂，還要給我端屎端尿。她就陪我住了十幾天，在我的床旁邊搭了7個凳子，墊著被子，然後蓋著那樣睡。」

到金銀潭醫院的第2天，王康就已經退燒了，「1號到3號，我姐不停地給我喂水，也一直在吃藥，反復發燒，反復出汗，燒降得特別快。當時我拿杯子手都抬不起來，我躺著，我姐拿吸管喂我，還要把我頭扶起來。」

每天打十幾瓶點滴

談起當時接受的治療，王康表示，這個病它沒有特效藥，沒有快速的解決辦法，只能啟動你人體自身的免疫功能去對抗病毒，它會對其他的臟器官造成損傷，「就那邊的醫護人員、醫生、護士都挺好的，他打什麼藥，都會跟你說這個是幹嘛的，他們還說要打護胃、護肝的藥，保護各種器官，特別是腸胃，其他的還是針對肺炎的，我不是很懂具體是什麼。」

王康說，前面幾天每天都打十幾瓶點滴，「有時會開點藥，但是醫生叫你停就得停，叫你吃你就吃，要完全的配合，也會換藥，我也不懂具體換的啥，就是說啟動肺部活性。慢慢的我的血氧可以到90了，他們開始給我減氧氣的濃度和流速，我的心率正常了，血壓什麼都正常以後，就把我的氧氣摘掉，把我的心電圖摘掉。我覺得主要是因為我年輕，我才23歲，全身的器官都在幫我。 」

▲王康拍攝金銀潭醫院病房情況 。（圖／北青深一度）

走一步就劇烈咳嗽

罹患武漢肺炎對王康的腸胃造成嚴重損傷。他說，在協和醫院時吃了一小口燒賣，整個食道、胃特別難受，「還有我在床上上廁所，小便還好，可以悶著，大便的話，在床上我覺得特別丟人，就憋了5天。到5、6號才開始，把那些心電圖拔下來，才走進去，那裡有一個坐便器，可以坐著。」

王康說，「當時特別慘，我實在憋不住了，但我不願意在床上，當時就把氧氣拔了，然後要護士給我把心電圖也摘下去，然後慢慢走，走一步就劇烈咳嗽。因為我其實不能下床，稍微一動劇烈的咳嗽，根本就呼吸不了，上衛生間很短的一段距離，走過去就花了五分鐘，在裡面也一直咳嗽，不停地咳，但不能用力。」

同病房的病友

王康說，「10號之前就是來一個住一個，好像只有重症和ICU的兩種，ICU就是完全隔離的，那是有生命危險的。我後面轉到重症病房，當時加我4個人，其他3個人一個是62歲的一個爹爹、68歲的一個婆婆、42歲的一個壯年男子。我在這裡住了五天就出院了，那幾天，他們三個基本沒吃東西，又沒人照顧，護士幫他們餵飯的時候，他們也吃不進去。

王康回憶稱，「因為醫院的飯菜雖然很有營養，但剛開始去的時候，第一天伙食不太好，第二天就特別的好，牛羊肉、雞鴨魚肉都有，很均衡，優酪乳、水果也都有。但是他們還是吃不進去。」

▲王康出院證明。（圖／北青深一度）

出院後感覺越來越好

被問到什麼時候覺得自己快好起來了時，王康說，「我能動了就感覺好了，慢慢感覺越來越好。後來在醫院裡面都沒怎麼咳嗽了。」在接受血液、胸部CT等檢查後，王康15日出院，「當時可以自己走，但走不快，剛出院時走幾步，腿上的肌肉還會抽筋，腿沒有什麼力氣，我媽媽那麼大歲數了，她走的都比我快。」

王康說，「現在身上是越來越有力，還挺好的，消化不太行之外。不能跑步但是說走路可以走很長時間。但是就很容易感傷，很容易流淚。因為家裡人其實非常擔心，我媽媽60多歲了，之前天天在家裡哭。我生病的時候，我朋友去協和看我，但是醫生不讓他進。他在玻璃門外面看了一眼，就自己跑到樓上去哭。」

王康表示自己有種「劫後餘生」的感覺，「實話我是好了之後，在家裡看新聞，才意識到這個病的嚴重性，有種劫後餘生的感覺。住院的時候，我一直認為還好，就是一個病，因為我從小到大沒有住過院。 」

王康最後談起治療費用，「整個治療過程花了2萬多元（人民幣，下同），在協和花了1萬多，到了金銀潭基本沒收什麼錢