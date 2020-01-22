　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

與武漢肺炎搏鬥的22天　23歲治癒病人大歎「劫後餘生」：走一步就劇烈咳嗽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎,病愈患者的自白 。（圖／北青深一度）

▲王康拍下的病房照。（圖／北青深一度）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢人王康（化名）作為武漢肺炎確診患者之一，治癒出院後談起自己與新型冠狀病毒搏鬥的22天。他於21日受訪表示有種「劫後餘生」的感覺，過程中經歷了2次轉院、血氧含量一度低至危險狀態，當時稍微一動就會劇烈咳嗽，根本呼吸不了，每天都打十幾瓶點滴，「今天是我出院第6天了，不能幹重活，不能運動量過大，但身體一天比一天好了。」

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲金銀潭醫院是武漢專門收治新型冠狀病毒感染肺炎患者的定點醫院。（圖／路透社）

以為是感冒

據《北青深一度》報導，王康受訪說，「我是12月24號覺得身體有點不對勁，當時的症狀是頭暈、頭痛、四肢無力、四肢酸痛，當時我以為是感冒，因為跟感冒差不多，第二天去上班時，感覺全身軟綿綿的，使不上力氣。我就請假打車（乘坐計程車）回家，去附近一個醫院進行治療。」

他表示，自己每天都去醫院打點滴，就按照普通感冒在治，但27號開始一直高燒不退，幾乎動不了、嚴重無力，「下來走兩步就血氧特別低，呼吸困難，就是要躺著。生病嚴重影響食欲，我吃不了東西，吃了就想吐，基本就喝了點粥，喝了點水。」

王康說，他於今年1月1日到協和醫院做全身檢查，2日血氧濃度已經下降到60%了，快有生命危險，就拍了一個胸片（胸部CT），「拍片子的地方和我住院的地方隔著幾棟樓，醫生只能推著我的床去拍片，一路上醫生還叫我媽要不停跟我說話，不要讓我睡過去，因為血氧低了就想睡覺。拍完片子後，好像有一個專門的人問我，我在哪裡工作，上下班路過什麼地方，在哪裡住之類的，瞭解這些信息。」

▲▼武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

王康表示，「我告訴他，我工作在漢口火車站附近做銷售，離家比較近，（那個地方離華南海鮮市場直線距離只有幾百公尺），每天騎自行車回家。我沒有去過海鮮市場，我大概 22號去逛過華南水果市場，當天下了一點小雨，我沒帶雨衣雨傘，可能淋了點雨，著了涼，我就認為是感冒，因為肺炎前期症狀和感冒基本一模一樣。」

王康2日因「高度疑似肺炎」轉院到金銀潭醫院，晚間從ICU被送進重症病房。他感慨自己這條命多虧姐姐照料，「因為隔離病人很多，護士忙不過來，我們這種病人高燒不退、沒有食欲、血氧低，我姐就是一口飯、一口水喂，還要給我端屎端尿。她就陪我住了十幾天，在我的床旁邊搭了7個凳子，墊著被子，然後蓋著那樣睡。」

到金銀潭醫院的第2天，王康就已經退燒了，「1號到3號，我姐不停地給我喂水，也一直在吃藥，反復發燒，反復出汗，燒降得特別快。當時我拿杯子手都抬不起來，我躺著，我姐拿吸管喂我，還要把我頭扶起來。」

每天打十幾瓶點滴

談起當時接受的治療，王康表示，這個病它沒有特效藥，沒有快速的解決辦法，只能啟動你人體自身的免疫功能去對抗病毒，它會對其他的臟器官造成損傷，「就那邊的醫護人員、醫生、護士都挺好的，他打什麼藥，都會跟你說這個是幹嘛的，他們還說要打護胃、護肝的藥，保護各種器官，特別是腸胃，其他的還是針對肺炎的，我不是很懂具體是什麼。」

王康說，前面幾天每天都打十幾瓶點滴，「有時會開點藥，但是醫生叫你停就得停，叫你吃你就吃，要完全的配合，也會換藥，我也不懂具體換的啥，就是說啟動肺部活性。慢慢的我的血氧可以到90了，他們開始給我減氧氣的濃度和流速，我的心率正常了，血壓什麼都正常以後，就把我的氧氣摘掉，把我的心電圖摘掉。我覺得主要是因為我年輕，我才23歲，全身的器官都在幫我。 」

▲▼ 武漢肺炎,病愈患者的自白 。（圖／北青深一度）

▲王康拍攝金銀潭醫院病房情況 。（圖／北青深一度）

走一步就劇烈咳嗽

罹患武漢肺炎對王康的腸胃造成嚴重損傷。他說，在協和醫院時吃了一小口燒賣，整個食道、胃特別難受，「還有我在床上上廁所，小便還好，可以悶著，大便的話，在床上我覺得特別丟人，就憋了5天。到5、6號才開始，把那些心電圖拔下來，才走進去，那裡有一個坐便器，可以坐著。」

王康說，「當時特別慘，我實在憋不住了，但我不願意在床上，當時就把氧氣拔了，然後要護士給我把心電圖也摘下去，然後慢慢走，走一步就劇烈咳嗽。因為我其實不能下床，稍微一動劇烈的咳嗽，根本就呼吸不了，上衛生間很短的一段距離，走過去就花了五分鐘，在裡面也一直咳嗽，不停地咳，但不能用力。」

同病房的病友

王康說，「10號之前就是來一個住一個，好像只有重症和ICU的兩種，ICU就是完全隔離的，那是有生命危險的。我後面轉到重症病房，當時加我4個人，其他3個人一個是62歲的一個爹爹、68歲的一個婆婆、42歲的一個壯年男子。我在這裡住了五天就出院了，那幾天，他們三個基本沒吃東西，又沒人照顧，護士幫他們餵飯的時候，他們也吃不進去。

王康回憶稱，「因為醫院的飯菜雖然很有營養，但剛開始去的時候，第一天伙食不太好，第二天就特別的好，牛羊肉、雞鴨魚肉都有，很均衡，優酪乳、水果也都有。但是他們還是吃不進去。」

▲▼ 武漢肺炎,病愈患者的自白 。（圖／北青深一度）

▲王康出院證明。（圖／北青深一度）

出院後感覺越來越好

被問到什麼時候覺得自己快好起來了時，王康說，「我能動了就感覺好了，慢慢感覺越來越好。後來在醫院裡面都沒怎麼咳嗽了。」在接受血液、胸部CT等檢查後，王康15日出院，「當時可以自己走，但走不快，剛出院時走幾步，腿上的肌肉還會抽筋，腿沒有什麼力氣，我媽媽那麼大歲數了，她走的都比我快。」

王康說，「現在身上是越來越有力，還挺好的，消化不太行之外。不能跑步但是說走路可以走很長時間。但是就很容易感傷，很容易流淚。因為家裡人其實非常擔心，我媽媽60多歲了，之前天天在家裡哭。我生病的時候，我朋友去協和看我，但是醫生不讓他進。他在玻璃門外面看了一眼，就自己跑到樓上去哭。」

王康表示自己有種「劫後餘生」的感覺，「實話我是好了之後，在家裡看新聞，才意識到這個病的嚴重性，有種劫後餘生的感覺。住院的時候，我一直認為還好，就是一個病，因為我從小到大沒有住過院。 」

王康最後談起治療費用，「整個治療過程花了2萬多元（人民幣，下同），在協和花了1萬多，到了金銀潭基本沒收什麼錢

ET快訊
23歲男染武漢肺炎　還原22天醫療過程：走一步就劇烈咳嗽
娶越南嫩妻！台男慘失業「悔曝4點後果」　網一看反閃瞎
台女染武漢肺炎被嗆爆！醫淚憶「17年前SARS末日」：擊垮我
iPhone 12「夢幻新色」曝光！　比夜幕綠更美
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英國大學研究「預計中國2000人感染」　大陸衛健委正面回應了…

相似性達70%！陸學者：武漢肺炎與SARS受體「結合途徑相似」

大陸衛健委：目前疫情遠遠沒到SRAS程度　足夠為患者提供及時醫療

防病毒口罩提價3倍！淘寶霸氣宣佈：絕不允許漲價...網讚爆「沒白疼你」

執行反走私行動卻遇翻船！香港3海關人員溺斃殉職...身上都有穿救生衣

大陸衛健委：沒有證據表明武漢肺炎出現「超級傳播者」

確保快遞小哥安全　陸國家郵政局：制定湖北寄出包裹防控方案

華聞快遞／上海2019年GDP總額接近4兆元人民幣！人均可支配收入領跑大陸

快訊／武漢肺炎病原確認「來自野味」！　兒童等年紀小的人不易感染

武漢肺炎／否認隱匿疫情　中國衛健委：訊息公開十分重要、我們高度重視

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

英國大學研究「預計中國2000人感染」　大陸衛健委正面回應了…

相似性達70%！陸學者：武漢肺炎與SARS受體「結合途徑相似」

大陸衛健委：目前疫情遠遠沒到SRAS程度　足夠為患者提供及時醫療

防病毒口罩提價3倍！淘寶霸氣宣佈：絕不允許漲價...網讚爆「沒白疼你」

執行反走私行動卻遇翻船！香港3海關人員溺斃殉職...身上都有穿救生衣

大陸衛健委：沒有證據表明武漢肺炎出現「超級傳播者」

確保快遞小哥安全　陸國家郵政局：制定湖北寄出包裹防控方案

華聞快遞／上海2019年GDP總額接近4兆元人民幣！人均可支配收入領跑大陸

快訊／武漢肺炎病原確認「來自野味」！　兒童等年紀小的人不易感染

武漢肺炎／否認隱匿疫情　中國衛健委：訊息公開十分重要、我們高度重視

郭台銘下一步專注「慈善、醫療、科技」　重心放在美國「扮演集團領頭虎」

陳玉廷專注在羽球教練發掘學生強項　蔡政翎難忘排名賽鏖戰

台商如果感染武漢肺炎　醫師建議：不要移動、當地治療

Volvo第3代XC90純電版2022年亮相！斥資180億蓋美國電池工廠

日職／藤浪晉太郎為復活拚了　牛棚練投已達152公里

國民黨尾牙便當會基層憂「最後一餐」　曾銘宗：大家堅守崗位

五甲關帝廟國運籤曝！下半年財運比去年好　農曆2月罷韓「了悟生靈嘆一生」

林書豪祝麻吉帕森斯早日康復　小瑞佛斯聯絡「高富帥」家人曝傷勢好轉

車停家門前騎樓...白衣男磚頭猛砸前擋　車主亮監視器報警討公道

小菜免費續加！釜山必吃人蔘雞湯　還有粥、加了藥酒更濃郁

大陸熱門新聞

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

快訊／武漢肺炎病院確認來自野味！

武漢市長：外面的人不要進來！

15歲少女罹罕病皮膚早衰　術後奇蹟發生了！

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

陸抗SARS專家：竹鼠可能是武漢肺炎源頭

武漢肺炎440例死亡9例　中國官方說明

中國官方：已出現人傳人和醫務人員感染

胡錫進：武漢市不該在鍾南山說疫情之後才說

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產車

快訊／沙洲快艇沉沒　港3海關人員送院後不治

武漢肺炎澳門1人確診

武漢市場賣116種活野味！果子貍只要570元

西雅圖確診1例！全球武漢肺炎「確診329例」

更多熱門

相關新聞

陸學者：武漢肺炎與SARS受體結合途徑相似

陸學者：武漢肺炎與SARS受體結合途徑相似

針對武漢肺炎疫情，大陸中科院上海巴斯德研究所研究員郝沛21日表示，引發該病症的新型冠狀病毒與SARS冠狀病毒「在結合受體途徑上很相似」。中國工程院院士李松則表示，「拿到測序結果10天內就發表研究結果，他們的速度非常快。」

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子閃人

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子閃人

拳擊奧運資格賽武漢舉行　國際奧會明日宣布是否改地進行

拳擊奧運資格賽武漢舉行　國際奧會明日宣布是否改地進行

南韓新增4武漢肺炎疑似病例

南韓新增4武漢肺炎疑似病例

郭台銘呼籲暫時不要前往武漢　鴻海研擬「視訊會議」取代「年後返工」

郭台銘呼籲暫時不要前往武漢　鴻海研擬「視訊會議」取代「年後返工」

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎治愈病人康復病人武漢肺炎治愈武漢肺炎康復

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

快訊／武漢肺炎病院確認來自野味！

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢市長：外面的人不要進來！

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面