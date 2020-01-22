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「金錢豹長腿名花」讓大亨喪命起底！黑白通吃手腕佳　喝掛醉掉300萬

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圖、文／鏡週刊

2004年當街遭槍擊斃命的柳東坡，是新一代的娛樂業大亨，年僅38歲，卻掌握橫跨電玩、酒店的事業版圖，他曾經喝掛了，將車子停在路邊睡覺，被歹徒「乾洗」300多萬元，可見其財力雄厚，現金流充沛，是能夠在黑白兩道呼風喚雨的「金主」級人物；而柳的宿敵吳承暾則是竹聯清堂創堂堂主，以販賣搖頭丸、開設賭場、暴力討債為主，也是火力強大，兇狠強橫的角色，兩人爭鬥，出手都十分狠辣！

柳東坡遭槍擊後，賓士車一路滑到對街，撞上廣告看板。（東森新聞提供）

▲柳東坡遭槍擊後，賓士車一路滑到對街，撞上廣告看板。（圖／鏡週刊提供，下同）

當年，未達不惑之年的柳東坡，在警界、八大行業小有名氣，其人脈跨越黑白兩道，他遭到槍擊之前，曾以被害人身份，鬧了個新聞。2002年7月某日清晨，柳東坡開著一輛朋馳敞篷車外出收帳，共收了320多萬的現金與支票，卻因為喝掛了，將車子停在路邊睡覺，醉茫茫的他忘了關車門，引起專門「乾洗」醉客的竊盜團覬覦，損失慘重，警方列為重大竊案，調閱監視器，大陣仗偵查，最後也沒能追回贓款。

「阿坡」因為失竊金額龐大而鬧上新聞版面，同時也凸顯了他雄厚的財力，與充沛的現金流，儼然新一代的娛樂大亨，在黑道堪稱「金主級」的人物，一聲令下，願意為他效力的亡命之徒不再少數。

2004年10月，台中娛樂界大亨柳東坡在街頭遭槍手狙殺，死於賓士車內。

本刊調查，柳東坡早年從事電玩業，師承台中市電玩界「四大天王」的某業者，累積了做生意的技巧與人脈，自立門戶後，多角化經營，且跨足當年最紅火的三百暢飲酒店，更上高峰。

而且，柳東坡日進斗金，卻不吝於與同業分享，彼此交叉持股，對於黑道朋友，白道的警官更是慷慨捐輸，動輒十數萬花酒宕帳一筆勾銷，甚至與媒體關係也不錯，長年擔任顧問，若非情海風波，他其實是個在事業上「沒有敵人」的生意人。

警方在死者柳東坡車上發現50萬元現金，研判歹徒非劫財殺人。（東森新聞提供）

而吳承暾是竹聯幫青堂創堂堂主，他還任命胞弟吳東鴻擔任高雄分會會長、同案的蔡敦勇擔任台北分會會長，吳昇勇、梁原魁擔任護法，這夥人當年是台中市重要的搖頭丸盤商，而且開設職業賭場，從事暴力討債，火力強大，作風狠辣，別說一般生意人，就是幫派份子也不會想與吳承暾為敵。

這兩人都不是好惹的，但妒火讓人失去理智，雙方都沒有退路，都想置對方於死地，最後，也幾乎是互相毀滅。

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