空姐可以戴口罩服勤！長榮內部通告曝光　全面防堵武漢肺炎

記者趙蔡州／綜合報導

武漢爆發新型冠狀病毒疫情爆發，台灣21日也出現首例確診病例，消息讓我國立刻將防疫層級升到最高。長榮航空日前也發布內部通告，服勤於大陸、香港及澳門等航線，組員只要有疑慮，待回報機上事務長後，得自主配戴口罩服勤，若有乘客提出要求，也請優先提供口罩。

疾管署將武和肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎）列入第五類法定傳染病，長榮航空在內部發布相關的防疫通告，自1月22日起服勤於「大陸、香港及澳門」等航線，組員只要有疑慮，待回報機上事務長後，得自主配戴口罩服勤。



長榮航空表示，他們平常就有嚴謹的防疫措施，，所有航班均備有N95及醫療型口罩，為了應對目前的疫情，飛航大陸及港澳地區之航班，將增加口罩的數量，旅客若有任何需求，皆可以向空服員索取。

如果有旅客在航程中出現發燒等異常情況，也會儘量調整座位至較空曠或獨立區域，所有航班執勤後均會徹底進行清潔，若搭載過疑似有傳染病案例的疑慮航班，另會加強航機的清潔與消毒，全力降低任何傳染疾病之風險。

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▲長榮航空發布內部通告，相關大陸航線的組員可以配戴口罩服勤。（圖／記者黃克翔攝）

華航則表示，會針對武漢班機卸回機上毛毯，增加其曝曬時間、提高消毒劑量及洗滌溫度，避免成為相關傳染媒介，同時也會加強防範和保護機組員，任何於武漢航班的組員服勤時，得自主配戴口罩及回收餐點時的手套。

即日起飛航大陸、香港等地區航班，機上將備有額外口罩，供機組人員及有需要的旅客使用，以維護旅客及機組人員健康，也會依循主管機關相關防疫措施，於機上播放衛教宣導訊息，加強旅客警覺。