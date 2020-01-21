武漢肺炎疫情擴大！雄獅、五福即起停售湖北團　各家旅行社對應懶人包

▲武漢肺炎疫情擴大，台灣出現首例確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君、彭懷玉／台北報導

中國武漢肺炎疫情不斷擴大，台灣更出現首例確診病例，《ETtoday新聞雲》整理出各家旅行社針對湖北團最新對應，雄獅旅遊已率先宣布2月底前湖北旅行團全部停止出團，並停售3至5月的團；五福旅遊也跟進，宣布即日起至2月底的湖北武漢進出的團體旅遊將全部取消出團，並無條件接受旅客退費或協助旅客轉至其他國家的旅行團。

雄獅旅遊

雄獅旅遊與旗下品牌雙獅旅天下因考量消費者權益，即日起到2月底的湖北旅行團全部停止出團，無條件接受消費者退費外，也協助旅客轉團，另外3月到5月的湖北團，產品暫停銷售，官網也會陸續下架。

請繼續往下閱讀...

五福旅遊

針對武漢肺炎疫情，為顧及旅客之健康及權益，即日起至2月底的湖北武漢進出的團體旅遊將全部取消出團，並無條件接受旅客退費或協助旅客轉至其他國家的旅行團，另外3至5月底的湖北團體也將暫停銷售。

東南旅遊

到2月底前前往湖北的旅行團大約有10團左右，均已經協助旅客轉團，所以目前並沒有前往湖北的旅客，3月份也沒有開團了，採靜觀其變態度。

▲武漢肺炎疫情擴大。（圖／達志影像／美聯社）

可樂旅遊

目前到2月底前都沒有湖北團，2月以後會經過湖北的團均只是過境，不會在武漢停留，目前3至5月的團，客人若是有疑慮的話都會協助轉團。

鳳凰旅遊

鳳凰旅遊商務部總經理卞傑民表示，目前直到3月前都沒有湖北團，最快出團時間是3月上旬，旅行社會隨時關注情勢，並於年後開會研討對應方法。

長汎旅遊

長汎旅遊表示，目前5月前都沒有武漢團，會持續關注後續情況。

山富旅遊

山富旅遊則表示，目前2月底前的武漢團均已挪至其他團，至於3月份之後的旅行團會在明天討論後，再決定是否下架相關產品。

易飛網

易飛網表示，目前無規劃武漢團，後續其他中國各縣市比照疾病管制局辦理。

【相關新聞】

►武漢肺炎台灣淪陷「旅遊警示升至第三級」 參團解約退費原則公布

►女台商背景曝！「發燒9天」沒就醫...回台確診武漢肺炎 成全球首例非陸籍感染

►防武漢肺炎搶買N95 醫：一般外科口罩就夠用...關鍵原因曝！