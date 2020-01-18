　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義翁騎車種田竟慘死水溝！人車距2公里遠…兒認屍崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼85翁出門種田失蹤。（圖／翻攝「社團法人嘉義市救難協會」臉書）

▲85翁出門種田失蹤，3天後被發現離奇陳屍水溝。（圖／翻攝「社團法人嘉義市救難協會」臉書）

記者柯振中／綜合報導

嘉義民雄發生一起離奇的溺斃事件，85歲的嚴姓老翁騎機車前往農田工作，隨後與家人失去聯絡，讓家人相當焦急，只能報警協尋。救難隊員經過搜索，3天後才在一條水溝中的涵洞被發現，但老翁已明顯死亡，且機車與人的距離竟有2公里遠。

這起事件發生在16日，嚴姓老翁騎著車前往農田工作，隨後與家人失去聯繫，直到晚上都還沒回家，讓家人相當焦急，只能夠報警協尋。經過3天的尋找，搜救隊隊員在距離農田300公尺處的地方發現老翁的機車，但機車摔在水溝裡面，也沒有看見老翁的身影。

搜救隊員不願放棄希望，仍然四處搜尋老翁，30分鐘後終於尋找到對方，但對方卡在水溝的涵洞內，已經明顯死亡。老翁的兒子得知消息，崩潰出面說明，父親從年輕開始就是農民，對土地有相當深厚的感情，眾人曾勸過父親別再下田，但父親無法釋懷，仍堅持要工作。

▼85歲翁出門種田，卻離奇慘死水溝內。（合成圖／嘉義縣救難協會理事長黃聰明提供）

▲▼85歲翁出門種田慘死水溝內。（合成圖／嘉義縣救難協會理事長黃聰明提供）

老翁的兒子說，父親有失憶的症狀，且有輕微糖尿病的現象，可能是騎車騎到一半糖分較低，突然感到頭暈，才跌落水溝。這也讓他大嘆，農曆新年即將到來，沒想到爸爸已經沒辦法與家人團圓了。

此外，老翁陳屍的涵洞與機車摔落的地方相距約有2公里，這也令人感到相當離奇。對此，有消息指出，老翁摔落的水溝是灌溉用溝渠，水利會17日曾放過水，老翁可能因此被水流帶往下游。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！

ET快訊
2縣市發「10°C以下」低溫警報！冷出心型「卡門渦街」
獨／謝和弦開唱前夜還掛念她！「打給Keanna內容曝」
謝和弦小巨蛋「深情吻女粉」　身份曝光...竟是這女星的媽媽！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最後一刻緊抱總長！黑鷹侍從官黃聖航告別式　殯葬業大哥悲痛送他走

嘉義翁騎車種田竟慘死水溝！人車距2公里遠…兒認屍崩潰

瓦斯罐掉火堆爆炸！男「肉身護童」 一把撿起...全身36％燒燙傷

獨／謝和弦開唱風雲榜！前夜還掛念她...去電「扣嫂」內容曝：不離婚就去死

「雙槍俠」搭計程車遊街睡著　包包被查秒翻臉！

14歲兒馬路開車門　阿伯騎車撞上躺5月亡…母被判刑8個月

變換車道未注意車前狀況　曳引車撞2小客車車道全堵死

婦人開車載一對幼子外出突暈眩心悸　員警開道送醫獲好評

黑鷹侍從官黃聖航告別式　長眠五指山永伴沈總長　

準爸爸想換大車！試乘時忍不住「摸臀」女業務：想看妳不穿黑絲襪…我們交疊

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

蕭敬騰唱尾牙嗨炸！舞台邊全是人　粉絲接唱「你的美」大破音XDD

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

三重駕駛直衝機車群緊急甩尾　QC妹差半米飛高高2秒才回神

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

最後一刻緊抱總長！黑鷹侍從官黃聖航告別式　殯葬業大哥悲痛送他走

嘉義翁騎車種田竟慘死水溝！人車距2公里遠…兒認屍崩潰

瓦斯罐掉火堆爆炸！男「肉身護童」 一把撿起...全身36％燒燙傷

獨／謝和弦開唱風雲榜！前夜還掛念她...去電「扣嫂」內容曝：不離婚就去死

「雙槍俠」搭計程車遊街睡著　包包被查秒翻臉！

14歲兒馬路開車門　阿伯騎車撞上躺5月亡…母被判刑8個月

變換車道未注意車前狀況　曳引車撞2小客車車道全堵死

婦人開車載一對幼子外出突暈眩心悸　員警開道送醫獲好評

黑鷹侍從官黃聖航告別式　長眠五指山永伴沈總長　

準爸爸想換大車！試乘時忍不住「摸臀」女業務：想看妳不穿黑絲襪…我們交疊

麻瓜們準備！全球首間「哈利波特」旗艦店夏天開幕　一起收養嘿美、玻璃獸

武漢肺炎再添17例！　官方累計62例…英學者估超過1700人：應考慮人傳人可能

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

快訊／白金漢宮最新聲明：哈利梅根不再使用王室「殿下」頭銜

澳洲暴雨釀洪水…無尾熊淋成落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你」

鬥牛犬慘遭暴打昏迷…丟進浴缸泡清潔劑　主人：只是被鐵絲刮到

參觀台東「8億平價幸福住宅」　滿屋不明液體＋怪味…住戶等3年驚呆

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

大魯閣嘉義館開幕　嘉義人全國免費打

達美機長空中狂灑油…地面60師生「被淋滿身」吸入痛爆　4師怒提告了！

翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

社會熱門新聞

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

瓦斯罐掉火堆爆炸　男肉身護童36％燒燙傷

老翁騎車種田慘死水溝　人車距2公里

侍從官黃聖航殉職　殯葬業大哥悲痛送他走

土城公寓大火多人受困！消防員霸氣架梯拉出2男童

「以身試法」失敗　脫口秀罵人無罪

賞車試乘…他忍不住摸臀女業務：妳別黑絲襪

辱罵員工「快給我前科」　《博恩秀》真的要釋憲

強擄竹聯幫明仁會長痛毆　地方角頭遭下追殺令

14歲兒馬路開車門　阿伯騎車撞上慘死

雙槍俠搭車遊街睡著　警察當場就逮

竹聯幫明仁會長慘被擄走毒打　還滿臉是血拍片道歉

87歲的她努力撿回收　換錢時竟被推高機撞死！

更多熱門

相關新聞

台東警迅速破獲釋迦竊盜集團

台東警迅速破獲釋迦竊盜集團

春節將至台東縣特產釋迦價格上揚，引發不肖歹徒覬覦，日前東河鄉某處果園大批釋迦遭竊。成功警分局受理後即組成專案小組全力偵辦，經追查後在2日內於嫌犯疑似銷贓處所埋伏時，當場查獲以陳姓男子為首之竊盜集團，車上計有釋迦502斤、犯案工具及毒品安非他命7.75公克。警方迅速破獲此案不讓農民付出心血白費，並展現守護轄內高經濟作物與掃蕩毒品犯罪的決心。

小商人台北發200份雞排：賀韓國瑜再當高雄市長

小商人台北發200份雞排：賀韓國瑜再當高雄市長

嘉義逐鹿社區車禍！騎士命危急送醫

嘉義逐鹿社區車禍！騎士命危急送醫

東石漁民捕獲軟體「怪生物」…原來是「快蛸」

東石漁民捕獲軟體「怪生物」…原來是「快蛸」

17歲無照少年阿里山撞飛！未婚妻慘遭輾

17歲無照少年阿里山撞飛！未婚妻慘遭輾

關鍵字：

嘉義民雄種田農民

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

謝和弦成功求婚莉婭「我會拼命保護妳」

雪莉過世3個月…父爭遺產！親哥怒揭內幕

無尾熊手腳捆繃帶　窩洗衣籃入睡

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

小S深夜吐婚後14年心聲！

6星座2020前三個月偏財運爆棚！唐綺陽：水瓶2月中前多做好事

國中妹「核彈級腹痛」送醫！醫驚：有脊椎…下秒床單濕

富二代是殺人魔　藏200碎人骨　

謝和弦求婚莉婭後首現身！小巨蛋嗨跑「狂吻女粉手背」

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

從樹拉開！無尾熊抱緊孩痛苦哭喊

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

更多

最夯影音

更多
OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面