嘉義翁騎車種田竟慘死水溝！人車距2公里遠…兒認屍崩潰

▲85翁出門種田失蹤，3天後被發現離奇陳屍水溝。（圖／翻攝「社團法人嘉義市救難協會」臉書）



記者柯振中／綜合報導

嘉義民雄發生一起離奇的溺斃事件，85歲的嚴姓老翁騎機車前往農田工作，隨後與家人失去聯絡，讓家人相當焦急，只能報警協尋。救難隊員經過搜索，3天後才在一條水溝中的涵洞被發現，但老翁已明顯死亡，且機車與人的距離竟有2公里遠。

這起事件發生在16日，嚴姓老翁騎著車前往農田工作，隨後與家人失去聯繫，直到晚上都還沒回家，讓家人相當焦急，只能夠報警協尋。經過3天的尋找，搜救隊隊員在距離農田300公尺處的地方發現老翁的機車，但機車摔在水溝裡面，也沒有看見老翁的身影。

搜救隊員不願放棄希望，仍然四處搜尋老翁，30分鐘後終於尋找到對方，但對方卡在水溝的涵洞內，已經明顯死亡。老翁的兒子得知消息，崩潰出面說明，父親從年輕開始就是農民，對土地有相當深厚的感情，眾人曾勸過父親別再下田，但父親無法釋懷，仍堅持要工作。

▼85歲翁出門種田，卻離奇慘死水溝內。（合成圖／嘉義縣救難協會理事長黃聰明提供）



老翁的兒子說，父親有失憶的症狀，且有輕微糖尿病的現象，可能是騎車騎到一半糖分較低，突然感到頭暈，才跌落水溝。這也讓他大嘆，農曆新年即將到來，沒想到爸爸已經沒辦法與家人團圓了。

此外，老翁陳屍的涵洞與機車摔落的地方相距約有2公里，這也令人感到相當離奇。對此，有消息指出，老翁摔落的水溝是灌溉用溝渠，水利會17日曾放過水，老翁可能因此被水流帶往下游。

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