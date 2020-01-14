小商人來了！14日「台北服務處」發200份雞排：賀韓國瑜高票再當選高雄市長

▲小商人到台北發雞排。（圖／翻攝自臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）

記者張靖榕／綜合報導

2020大選前大家紛紛喊出祭品文，但選後有人食言而肥，有人則是場場加開。因「拿麼厲害」在網路上爆紅的「小商人」，從11日晚間就開始在嘉義發雞排，14日終於要來到台北，借用台北市議員陳怡君的服務處當作「雞排發放站」，「要慶祝韓國瑜再度高票當選高雄市長」。

小商人在粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」表示，14日晚間8點到，會在台北市議員陳怡君服務處，準備200份雞排發放給大家，「因為要慶祝韓國瑜再度高票當選高雄市長，因此，不發說不過去。」

小商人表示，選在服務處的原因，是因為上次拜託陳怡君議員，當他的快閃活動主持人，因為對方非常爽快地答應，「那我們當然要慶祝一下，乾蝦乾蝦。」其實小商人在嘉義已經連續2天履行了他的選前祭品文，民進黨陳明文11日在嘉義縣第2選區獲勝後，小商人當晚就在嘉義中央噴水池發150份雞排，要「恭喜林國慶當選嘉義縣民」。

隔天，小商人同樣在中央噴水圓環旁的大鐘，加碼發放300份雞排，還表示自己開心花錢在哪發，就在哪發。他霸氣表示，怎麼可能不會到台北或嘉義山海線發，「是我要一處一處來發，就跟我的拿麼厲害號一樣，各處行。」

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