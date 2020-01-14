　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小商人來了！14日「台北服務處」發200份雞排：賀韓國瑜高票再當選高雄市長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼小商人到台北發雞排。（圖／翻攝自臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）

▲小商人到台北發雞排。（圖／翻攝自臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）

記者張靖榕／綜合報導

2020大選前大家紛紛喊出祭品文，但選後有人食言而肥，有人則是場場加開。因「拿麼厲害」在網路上爆紅的「小商人」，從11日晚間就開始在嘉義發雞排，14日終於要來到台北，借用台北市議員陳怡君的服務處當作「雞排發放站」，「要慶祝韓國瑜再度高票當選高雄市長」。

小商人在粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」表示，14日晚間8點到，會在台北市議員陳怡君服務處，準備200份雞排發放給大家，「因為要慶祝韓國瑜再度高票當選高雄市長，因此，不發說不過去。」

小商人表示，選在服務處的原因，是因為上次拜託陳怡君議員，當他的快閃活動主持人，因為對方非常爽快地答應，「那我們當然要慶祝一下，乾蝦乾蝦。」其實小商人在嘉義已經連續2天履行了他的選前祭品文，民進黨陳明文11日在嘉義縣第2選區獲勝後，小商人當晚就在嘉義中央噴水池發150份雞排，要「恭喜林國慶當選嘉義縣民」。

隔天，小商人同樣在中央噴水圓環旁的大鐘，加碼發放300份雞排，還表示自己開心花錢在哪發，就在哪發。他霸氣表示，怎麼可能不會到台北或嘉義山海線發，「是我要一處一處來發，就跟我的拿麼厲害號一樣，各處行。」

►賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

►小商人再出招！　行動貨卡升級洋辣妹熱舞影片　諷林國慶兒任政協

ET快訊
蔣萬安也辭中常委！1小時2人拋震撼彈　「國民黨即刻改革」
「10度低溫特報」持續！今雨區曝光　吳德榮：下波冷空氣可能達
快訊／女王點頭了！　同意哈利梅根「過渡時期」往返英國加拿大生
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃光芹6點分析：國民黨不敢檢討韓國瑜　「一切先從高雄市重演」

葉元之：國民黨改革先組建網軍　兩點解析不團結「選完都還在分」

小商人來了！14日「台北服務處」發200份雞排：賀韓國瑜高票再當選高雄市長

韓國瑜回高雄開工！館長「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

趙少康痛罵吳敦義：最不要臉的「敗選聲明」　國民黨中常會可以廢了！

重申「不選黨主席」　韓國瑜深夜吐心聲：這都不是我想要的

快訊／蔣萬安也辭中常委！1小時2人拋震撼彈　「國民黨即刻改革」

快訊／1.6億補助款「一塊錢都不拿」　韓國瑜深夜回應：拿到也會捐出去

影／蔡英文勝選的行政後盾　100秒看蘇貞昌2019衝了什麼？

快訊／江啟臣宣布「辭中常委」！被點名接黨主席　他喊總辭：助韓挺過罷免

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

EXO Chen將和圈外女友結婚！　公司證實：新娘懷孕了

基進黨3Q哥陳柏惟空降台中4個月　翻轉海線！打敗政治世家顏寬恒

願您們一路好走！殉職將士移柩　總統率眾致敬「民眾沿路緬懷」

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

速食店齊漲價！肯德基開第一槍 個人套餐多花10元...荷包大縮水

黃光芹6點分析：國民黨不敢檢討韓國瑜　「一切先從高雄市重演」

葉元之：國民黨改革先組建網軍　兩點解析不團結「選完都還在分」

小商人來了！14日「台北服務處」發200份雞排：賀韓國瑜高票再當選高雄市長

韓國瑜回高雄開工！館長「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

趙少康痛罵吳敦義：最不要臉的「敗選聲明」　國民黨中常會可以廢了！

重申「不選黨主席」　韓國瑜深夜吐心聲：這都不是我想要的

快訊／蔣萬安也辭中常委！1小時2人拋震撼彈　「國民黨即刻改革」

快訊／1.6億補助款「一塊錢都不拿」　韓國瑜深夜回應：拿到也會捐出去

影／蔡英文勝選的行政後盾　100秒看蘇貞昌2019衝了什麼？

快訊／江啟臣宣布「辭中常委」！被點名接黨主席　他喊總辭：助韓挺過罷免

接近5折價格設定　和牛47新推2000元有找的午間限定套餐

獨／網紅古拉控訴疑雲　「在不瘋狂」老闆曝內幕吐無奈心聲

方順吉爆欠債400萬元曝近況　甩染毒風波「合作警方」：我熬了17年！　

和4星座男「談戀愛心超累」…你們還在一起嗎　獅子排第2：女友要找乖的

黃光芹6點分析：國民黨不敢檢討韓國瑜　「一切先從高雄市重演」

「10度低溫特報」持續！今雨區曝光　吳德榮：下波冷空氣可能達冷氣團

葉元之：國民黨改革先組建網軍　兩點解析不團結「選完都還在分」

小商人來了！14日「台北服務處」發200份雞排：賀韓國瑜高票再當選高雄市長

新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣

時隔5個月！美國移除中國「匯率操縱國標籤」　15日簽署第一階段協議

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

政治熱門新聞

即／力挺江啟臣　蔣萬安也辭中常委

即／回應補助款去向　韓國瑜：一塊都不拿

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓回高雄

獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

即／江啟臣辭中常委！籲總辭助韓

趙少康痛罵吳敦義：最不要臉的敗選聲明

蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」　她看傻了

韓國瑜回高雄開工！館長「預言」罷免結果

政黨票一口氣畫100票↑！頭份開票所疑作票

重申「不選黨主席」　韓國瑜深夜吐心聲

預言KMT2020必敗！黃暐瀚曝2關鍵：派誰都會輸

嗆小燈泡媽送辦　女網友公開道歉

張睿倉挨批「害洪慈庸落選」　網友心疼

更多熱門

相關新聞

慶祝小英連任台南大發雞排1100份

慶祝小英連任台南大發雞排1100份

為慶祝小英總統連任成功，台南網友主動集資上演慶祝行情，13日晚上8時，在南區水萍塭公園大門口前，大發雞排1100份，吸引眾多民眾到場排隊領取。

嘉義逐鹿社區車禍！騎士命危急送醫

嘉義逐鹿社區車禍！騎士命危急送醫

東石漁民捕獲軟體「怪生物」…原來是「快蛸」

東石漁民捕獲軟體「怪生物」…原來是「快蛸」

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

關鍵字：

小商人雞排祭品文拿麼厲害嘉義台北

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／力挺江啟臣　蔣萬安也辭中常委

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

即／回應補助款去向　韓國瑜：一塊都不拿

劉家昌爆韓國瑜慘敗內幕　點名2關鍵人物

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓回高雄

快訊／媒體人家中安詳辭世！親友淚曝：坐在沙發

韓國瑜慘敗…熊海靈酸年輕人！焦糖哥哥反擊嗆爆

獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

即／江啟臣辭中常委！籲總辭助韓

UA欠房東運！高雄左營店面遭大八餐飲拖累　3.36億被法拍

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

更多

最夯影音

更多
遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受
慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面