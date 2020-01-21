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高雄最狂路霸身價曝光！移植喊6千萬　網笑：路樹街頭...減速效果很棒

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導


高雄市苓雅區四維行政中心旁的民權路91巷內有一處奇景，寬僅3公尺的單向道內竟有一棵芒果樹就長在路中間。網友貼出這張照片，笑指這棵樹是「擋路」！

▲高雄路霸樹。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄路霸樹。（圖／記者吳奕靖攝）

臉書粉絲專業「高雄點 Kaohsiung.」20日貼出一張照片，一棵芒果樹就矗立在小巷道內，樹上枝葉不僅相當茂密，樹齡看似也不小。不過，這棵芒果樹生長的位置就剛好在路中間，只有機車能夠順利通行，而自小客車根本就無法通過，不熟當地路況的駕駛，都得倒車繞路，而為了防止用路人發生意外，樹幹上還貼著反光條。

▲高雄路霸樹。（圖／記者吳奕靖攝）

▲樹幹中間貼有反光條。（圖／記者吳奕靖攝）

有附近住戶向《ETtoday新聞雲》記者透露，自己住在這裡30年，搬來這裡時，這棵芒果樹就已經在這裡了，雖然感到不方便，不過這是建商的土地，建商希望市府能夠以6000萬元徵收，但價碼太高，因此這棵樹一直沒有辦法移除。

▲高雄路霸樹。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄路霸樹。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然這棵「路霸樹」常常造成用路人出入不便，不過當地居民早已見怪不怪，但網友們看到這張照片，還是感到相當驚奇，紛紛留言表示「 這就是路樹街頭」、「感覺跟圓環一樣，減速效果很棒耶」、「分隔島剛好」、「想去打卡」。

▲高雄路霸樹。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄路霸樹。（圖／記者吳奕靖攝）

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