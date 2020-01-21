黑貓中隊飛機棚廠緊急修復工程開工　文化部補助六成經費

▲黑貓中隊飛機棚廠，緊急修復工程開工。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

緊鄰桃園機場的前空軍桃園基地設施群-35中隊飛機棚廠，21日進行緊急修復工程開工。市府文化局指出，前空軍桃園基地設施群，日治時期是日軍埔心飛行場，戰後成為我國空軍基地，為我國空軍史上相當重要的一頁。該工程總經費為6,134萬元，獲文化部補助3,680萬元，市府市負擔4成的配合款2,453萬元，預定在今年10月竣工。

文化局指出，「蘆竹空軍35中隊飛機棚場暨減壓室附屬設施」，在2012年登錄為歷史建築，2016年前空軍桃園基地設施群併同登錄為市定古蹟，並納入文化部核定之歷史現場再造計畫。

▲▼黑貓中隊飛機棚廠，緊急修復工程開工。（圖／文化局提供）

該機棚廠因遭逢歷年颱風、地震等影響，造成滲水及結構外露等情形，為避免破損日益嚴重，損及該古蹟文化資產價值，優先擇定辦理緊急修復作業。其它建物設施群，未來將結合調查研究，以分區修復分區開放，及規劃設計與修復工程緊密結合之原則依序辦理。

工程主要針對停機棚作緊急搶修，項目包含：屋面板破損及檢修、隔熱及吸音材新做、屋架端點構件校正檢修除鏽及防護處理、支承R.C.柱梁構造耐震結構補強等修復工程，以延續老建築生命及其文化價值。

第35中隊全名為「空軍氣象偵查研究組」，又稱黑貓中隊。透過再造歷史的展現，見證黑貓中隊的黑貓中隊在冷戰時期與美軍交流之歷史過程，具有重要的歷史意義及價值。

►他奶奶的美麗小秘訣