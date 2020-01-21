春節台1線屏東新埤段替代道路+車輛分流　用路人可節省時間

▲屏東縣潮州警分局局已規畫好春節期間，台一線新埤路段交通疏導措施，籲請用路人遵循，確保交通順暢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020年春節連續假期自年1月23日至1月29日共有7天，預期將有民眾返鄉過節及南下前往恆春、台東旅遊人（車）潮湧現，台1線新埤段位屬交通要道，為紓解車潮，潮州警察分局除規劃替代道路行駛外，並研擬車輛分流措施，以提供鄉親們順暢的行車路線，縮短大家往返目的地時間。

潮州警州說，南下恆春、台東返鄉旅遊的鄉親可由國道3號崁頂下交流道後行駛替代道路或由林邊下交流道，可避開車多之南州交流道及臺1線新埤路段，替代道路行駛路線沿途均設有指引牌面，籲請用路人遵循指引方向行駛。

另為疏緩台1線新埤段北上車流，警方於25日（初一）至1月29日（初五）每日下午12時至18時實施車輛分流措施，屆時台1線新民路口外側車道（含機慢車道）的汽、機車，將分流行駛新民路（189線），用路人可直行189線即可上國道3號崁頂交流道，避開車多的南州交流道。

分局長林建良表示，2020年加強重要節日安全維護以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，潮州警方已全力做好各項交通疏導作為，但由於春節連續假期車多、人多，提醒用路人多點耐心、小心駕駛，配合警方相關管制措施，並隨時注意公路電子看板與路況廣播資訊，及早因應並改道行駛，以節省寶貴時間，且不要疲勞駕駛、酒後開車或其他危險駕車行為，貴重物品應隨身攜帶，以免壞了遊興。

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