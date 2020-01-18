南韓擬開放公民自第3國赴北韓旅遊！　散客可經旅行社申請觀光簽

▲ 金正恩與文在寅去年6月於板門店會面。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府人士17日透露，為促進兩韓交流，正討論允許獲得北韓簽證的南韓公民透過中國等第3國到訪北韓的方案，實際上等於全面開放民眾到北韓觀光。

《韓聯社》報導，目前還沒有南韓散客自第3國到北韓觀光的先例，但擁有美國永久居留權的南韓公民可以透過旅行社前往北韓旅行。若相關方案上路，未來南韓人就可以透過中國等第3國旅行社購買北韓旅遊行程，取得北韓旅遊簽證，上路初期將以兩韓離散家屬的小型探親團優先，接著再擴展至全體國民。

過去南韓公民因社會文化交流或人道救援等目的欲經中國進入北韓，須持有平壤當局發放的邀請函及簽證才能入境。若方案上路，目前約需耗費一周的申請時間也會大幅縮短。政府人士說明，「在海外的我國公民取得北韓當局發放的旅遊簽證後，與我國統一部聯絡後便可允許訪北。」

政府高官說明，「近來許多國家都開放散客到北韓觀光，僅南韓公民至今無法前往，彷彿在畫地自限，因此才有此構想。」分析則指出，南韓政府提出此方案是為解決北韓金剛山旅遊問題，使旅遊景點不再只有金剛山。

欲推動此方案，除北韓自去年2月川金會破局後的冷淡態度，說服美國也是一大難關。美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）16日就對此表示，儘管受到制裁仍可以發展觀光，南韓觀光客還是有可能攜帶違反制裁的物品進入北韓。為避免引發爭議，他建議南韓政府透過韓美工作小組處理相關事務。

南韓統一部發言人李相旻對此指出，美國從多次向南韓表示，處理北韓政策時會尊重南韓主權。青瓦台總統辦公室17日也公開譴責，哈里斯這番言論並不適當。青瓦台官員強調，兩韓合作事務應由南韓政府做決定。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。