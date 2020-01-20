「我不怕，學校老師有教過」　台南9歲女童架梯救家人逃火場

記者林悅／台南報導

台南市南區三官路發生民宅火警，現場濃煙很大，1名國小9歲女童，見濃煙很大並有「煙囪效應」，即將學校所教的消防知識應用逃生，利用父親放在4樓的梯子，架梯引導5歲弟弟及祖父，爬越鄰宅4樓頂順利逃生，對女童機警沈著的行為，獲得在場消防人員及民眾讚賞。

▲台南市南區三官路發生火警，現場濃煙很大，消防人員全力搶救滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於19日下午4時37分據報，南區三官路有一棟透天厝發生火警冒出大量黑煙，消防局馬上出動4個消防分隊16車42人前往搶救，消防人員到場發現起火的是1樓金爐，而延燒旁邊雜物約1平方公尺，44歲張姓屋主與42歲妻子受困2樓露台，經架梯上樓搶救脫困，兩人均遭嗆傷，其中張姓男子嗆傷較重，意識清醒，以救護車送醫就治無大礙。

消防人員破壞一樓鐵捲門，接駁水線進行搶救，火勢約在10多分鐘內撲滅，並進行殘火及濃煙處理，另屋主的女兒、兒子及其祖父，從4樓陽台攀爬到隔鄰民宅4樓頂順利逃生。

▲張姓9歲女童（左二），架梯引導5歲弟弟及祖父，爬越鄰宅4樓頂順利逃生，對此機警沈著的行為，獲得在場消防人員及民眾讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，張姓屋主就讀國小的9歲女兒，在火警發生時，因起火的1樓冒出大量濃煙，在「煙囪效應」下濃煙往上衝，女童眼見無法下樓逃生，看到父親放在4樓的一座梯子，利用此梯「架梯」，她先爬上梯子攀越到鄰宅4樓頂，再引導其5歲弟弟及祖父沿梯子攀爬到鄰宅，再從鄰宅下樓脫困逃生，3人都毫無傷。

9歲張姓女童逃生後與祖父相擁在外觀看消防人員救火，她向消防人員說：「我不怕，學校老師有教過，發生火災時，有『煙囪效應』要避開濃煙。」消防人員及一旁民眾聞言，對張姓女童的機警勇敢讚賞有加，也對學校消防宣導落實十分肯定。

初步了解，疑張姓屋在家中送神拜拜燒金紙，他誤以為金爐內火星已熄滅，而拿到一樓後方儲藏室放，不料火星復燃，燒到儲藏室易燃物而起火冒出大量濃煙，幸好火勢在消防人員搶救下熄滅，張姓屋主一家人也平安獲救及脫困。

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