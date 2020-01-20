駁二超逼真「VR體感鬼屋」嚇到崩潰！8人同步連線互助求生

▲高雄駁二「VR體感劇院」推出原創恐怖互動VR體感鬼屋《魂飛魄散》。（圖／VR體感劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄駁二「VR體感劇院」為搶攻寒假人潮，攜手台灣知名VR遊戲品牌「VAR LIVE」，即日起至3月30日推出原創恐怖互動VR體感鬼屋《魂飛魄散》，搭載獨家專利體感機制，可支援4至8人同步連線，一起進入當中互助求生，被體感特效嚇得崩潰尖叫！

請繼續往下閱讀...

▲VR體感劇院還原鬼屋場景，置身其中觀眾將分不清虛實，體驗受困鬼屋的戰慄驚悚。（圖／VR體感劇院提供）

駁二「VR體感劇院」為目前全台第一間立體8K VR電影院，新檔推出VR鬼屋遊戲《魂飛魄散》，為追求逼真效果，劇院更還原鬼屋場景，置身其中觀眾將分不清虛實，體驗受困鬼屋，厲鬼不時竄出的戰慄驚悚。

▲可支援4至8人同步連線，一起進入當中互助求生、嚇到崩潰！（圖／VR體感劇院提供）



而為了慶祝上映首週，特別舉辦「夜間試膽」活動，網站公布30分鐘內瞬間搶光，48名高雄觀眾爭搶被嚇成為奇觀，不分男女老少於VR內放聲尖叫。有觀眾為了壯膽，在遊戲時要同隊成員一起唱歌，還有媽媽團為了兼顧深夜活動和托兒，找來保母協助陪同，只求搶先體驗驚嚇快感。

▲媽媽團為了兼顧深夜體驗VR和托兒，還找來保母協助陪同。（圖／VR體感劇院提供）

「VR體感劇院」每季引進世界頂尖VR片單，提供觀眾前衛的數位藝術、沉浸的感官體驗。目前《魂飛魄散》期間限定雙人套票優惠499元、4人套票799元，而目前新檔VR電影片單還包括：《留給未來的殘影》、《落難神像》、《歐歐鳥之歌》、《莫內－睡蓮的誘惑》，購票可至年代售票系統、全台超商或VR體感劇院現場購票。





▲VR體感劇院攜手台灣知名VR遊戲品牌「VAR LIVE」，推出原創恐怖互動VR體感鬼屋《魂飛魄散》。（圖／VR體感劇院提供）