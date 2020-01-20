開廟門送百元紅包　安平開台天后宮新春1500份相送

▲台南市安平開台天后宮，今年新春開廟門時備有1500份內裝有100元台幣新鈔的紅包，送給參與民眾，保佑大家鼠年開運又發大財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平開台天后宮，今年春節假期期間，規劃「安平走春、走出平安」旅遊活動，並在新春開廟門時備有1500份內裝有100元台幣新鈔的紅包，送給參與民眾，保佑大家鼠年開運又發大財。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，「安平走春、走出平安」的活動有2項，活動一：媽祖足跡在安平：，2020年（庚子）農曆新春正月初一到初五，安平開台天后宮主辦，媽祖足跡在安平，由專業文化導覽老師，帶領大家走訪安平開台天后宮鎮殿3尊軟身媽祖與六角頭廟宇，沿途會經過安平的老街、歷史文化古蹟與認識安平的辟邪物。路線分為以安平路為準，劃分為南北兩條路線。

北線：上午9時30分、10時出發，香客大樓→安平開台天后宮→安平觀音亭→原天妃宮遺址（今石門國小）→十二宮社三靈殿→海頭社廣濟宮→海山館（市定古蹟）→王城西社西㡣殿→王雞屎洋樓→盧經堂厝（市定古蹟）→返回出發點。

南線：下午2時、2時30分出發，香客大樓→安平開台天后宮→囝仔宮社妙壽宮(市定古蹟)→安平鎮城隍廟→港仔尾社靈濟殿→運河博物館河底隧道→安平漁港遊憩碼頭→灰窯尾社弘濟宮→囝仔宮社妙壽宮金萬安號王船→返回出發點。

活動二：望鄉安平音樂會：安平是早期人文彙集地、人才輩出，隨著時代演變年輕人大多在外奮鬥打拼，藉著年節返鄉演奏給鄉親、遊客們欣賞。安平天后宮特舉辦「望鄉安平音樂會」由目前就讀於清華大學音樂系的大提琴家「林秉陞」及好時光樂團、台南歌唱協會及安平各級學校等表演團體一起演出，欣賞台灣安平老歌曲演奏與歡唱、陶治與其心靈，增進親子情感關係、發揚我國固有倫理文化之目的。

安平開台天后宮總幹事事林國明指出，這次廟方備有15000萬紅包袋送給民眾，另外配合新春開廟門活動，也備有內裝有100元台幣新鈔的紅包1500份送給參與民眾，開廟門時間是1月24日（農曆12月30日）深夜11時15分，歡迎踴躍參與。